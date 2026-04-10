Israel bloquea la participación de España en centro de monitoreo de la tregua en Gaza

Israel indicó que bloqueó la participación de España en un centro liderado por Estados Unidos creado para ayudar a estabilizar la situación en la Franja de Gaza. ( FUENTE EXTERNA )

Israel indicó el viernes que bloqueó la participación de España en un centro liderado por Estados Unidos creado para ayudar a estabilizar la situación en la Franja de Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamás.

El Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés), situado en Kiryat Gat, se creó tras la entrada en vigor del cese el fuego el 10 de octubre, con el objetivo de supervisar la tregua y facilitar la llegada de ayuda humanitaria al territorio palestino.

El CMCC está integrado por militares y diplomáticos de varios otros países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que participan en reuniones sobre cuestiones de seguridad y asuntos humanitarios en Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

Hasta ahora, representantes de España también participaban en los trabajos del CMCC.

Pero este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció que había decidido impedir que España asista a las reuniones del CMCC.

"El sesgo antiisraelí del gobierno de [Pedro] Sánchez es tan extremo que ha perdido toda capacidad para actuar de manera constructiva en la aplicación del plan de paz del presidente [estadounidnese Donald] Trump en el CMCC", dijo el canciller israelí, Gideon Saar, en un comunicado.

"España no tendrá permitido participar en el CMCC en Kiryat Gat", insistió.

Las relaciones entre Israel y España se deterioraron desde que Madrid reconoció un Estado palestino en 2024.

Ambos países han retirado a sus embajadores.

Críticos de Israel

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha sido uno de los críticos más contundentes de la guerra de Israel en Gaza, que estalló después de que el movimiento islamista palestino Hamás atacara Israel el 7 de octubre de 2023.

Sánchez también se opuso a los bombardeos militares de Estados Unidos e Israel en Irán, que empezaron el 28 de febrero.

Saar ya había acusado previamente al gobierno español de "ponerse del lado de los tiranos" por oponerse a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

También acusó a España de ser "cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra" tras reconocer el Estado palestino.

España no estableció relaciones diplomáticas con Israel hasta 1986, después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Bajo el régimen de Franco, España evitó reconocer a Israel y mantuvo lazos diplomáticos más estrechos con los Estados árabes.