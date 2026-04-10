Alto comisionado de ONU para Derechos Humanos condena el "patrón incesante de muertes" en Gaza

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las masacres de palestinos en la Franja de Gaza. ( FUENTE EXTERNA )

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este viernes las masacres de palestinos en la Franja de Gaza, seis meses después del frágil alto al fuego entre Israel y Hamás.

"El patrón incesante de muertes refleja un persistente desprecio por las vidas palestinas, facilitado por una impunidad generalizada", señaló Türk en un comunicado, y añadió que no existe ningún plan de supervivencia en el territorio, independientemente de dónde la gente busque refugio.

Apoyándose en cifras del ministerio de Salud de Gaza, Türk señaló que desde principios de abril las fuerzas israelíes mataron a por lo menos 32 palestinos.

"Durante los últimos 10 días, los palestinos siguen siendo asesinados y heridos en lo que queda de sus hogares, refugios y tiendas de familias desplazadas, en las calles, en vehículos, en un centro médico y en un aula", apuntó Türk.

Mencionó la muerte el lunes de un contratista que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la de un periodista de Al Jazeera el miércoles.

"El número de periodistas y personal humanitario muertos en Gaza no tiene precedentes y agrava aún más el daño a la población civil, porque hace que informar sobre la situación y responder a sus implicaciones humanitarias sea una actividad que pone en riesgo la vida", señaló.

"El mero hecho de desplazarse se ha convertido en una actividad potencialmente mortal. Se registran casi a diario incidentes de palestinos muertos a manos de fuerzas israelíes mientras caminan, conducen o están de pie en el exterior", expresó.

Territorio palestino

El alto comisionado apuntó que el sufrimiento en el territorio palestino se ha visto agravado por las "persistentes restricciones israelíes" a la entrada de ayuda, así como por la destrucción de infraestructuras civiles y el aumento de la violencia por parte de "actores armados palestinos que, según los informes, cuentan con el respaldo del ejército israelí".

La guerra en Gaza comenzó cuando militantes de Hamás lanzaron un ataque en territorio israelí en octubre de 2023.

Unas 1,221 personas murieron, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Israel respondió con una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre en la que al menos 72,000 personas han muerto, según el ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.