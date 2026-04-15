Ejército iraní amenaza con obstruir exportaciones del mar Rojo si el bloqueo de EE. UU. continúa

Un clérigo iraní (C) habla con los medios frente a un edificio residencial alcanzado por ataques aéreos estadounidenses e israelíes días antes de que entrara en vigor un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, en el complejo residencial Shahid Broujerdi, al sur de Teherán, el 14 de abril de 2026. ( AFP )

Irán amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial, en caso de que se mantenga el bloqueo estadounidense de sus puertos, considerando que este último podría conducir a una violación del alto al fuego.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio" de una violación del alto al fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

No permitirán exportación o importación

"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.