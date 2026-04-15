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ataques Israel Beirut
ataques Israel Beirut

Israel bombardea el sur del Líbano y Hezbolá responde con lanzamiento de cohetes

Las negociaciones de paz entre Líbano e Israel se complican tras los recientes ataques y la respuesta de Hezbolá con cohetes.

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    Israel bombardea el sur del Líbano y Hezbolá responde con lanzamiento de cohetes
    Una fotografía tomada desde el lado israelí de la frontera con Líbano muestra vehículos blindados del ejército israelí circulando por una carretera que discurre junto a edificios destruidos en el sur de Líbano el 15 de abril de 2026. (AFP/JACK GUEZ)

    El ejército israelí llevó a cabo ataques al sur de Beirut y el grupo proiraní Hezbolá disparó una treintena de cohetes contra territorio israelí este miércoles, un día después de que Líbano e Israel decidieran entablar negociaciones de paz.

    Según la Agencia Nacional de Información (Ani) libanesa, dos ataques israelíes apuntaron sucesivamente a dos coches a unos veinte kilómetros al sur de Beirut.

    Uno de ellos tuvo como blanco un vehículo en la autopista que conecta Beirut con el sur del país, a la altura de Jiyeh, y el otro fue en Saadiyat, precisa la agencia. Añade que estas áreas no son feudos del Hezbolá.

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    Desde los bombardeos masivos del miércoles 8 de abril, que causaron más de 350 muertos en Beirut y otras partes del país, Israel no había atacado la capital libanesa debido a presiones diplomáticas.

    Israel continuó el miércoles sus bombardeos en varias localidades del sur del Líbano donde el ejército lleva a cabo una ofensiva terrestre, precisó la agencia estatal libanesa que da cuenta de combates con Hezbolá.

    Los combatientes de este grupo proiraní dispararon por su parte una treintena de cohetes contra Israel desde Líbano el miércoles por la mañana, informó a la AFP un portavoz del ejército israelí.

    Impacto y contexto de la violencia tras negociaciones

    En un comunicado el movimiento islamista chiita reivindicó disparos de cohetes contra diez localidades del norte de Israel, cerca de la frontera.

    La violencia continúa un día después de negociaciones directas en Washington entre Israel y Líbano, las primeras en más de 30 años.

    Hezbolá no vio con buenos ojos este acercamiento en el que ambos países aceptaron iniciar negociaciones directas para una paz sostenible en el tiempo, según el Departamento de Estado estadounidense.

    El 2 de marzo Hezbolá atacó territorio israelí, lo cual arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio.

    Desde ese día los bombardeos israelíes han causado 2.124 muertos y desplazado a más de un millón de personas.

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