Líbano afirma que destrucción israelí de un puente aisló zona al sur del río Litani

Varias personas cruzan un tramo dañado del puente de Qasmiyeh, que fue blanco de un ataque aéreo israelí cerca de Tiro, en el sur del Líbano. ( EFE/EPA/STRINGER )

El ejército libanés afirmó el jueves que los ataques israelíes que destruyeron el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur de Líbano, aislaron la zona del resto del país.

"En el contexto de la actual agresión israelí contra Líbano, el puente costero de Qasmiyeh Tiro fue atacado y destruido, con el objetivo de separar la zona al sur del Litani de aquella al norte y aislarla", declaró el ejército en un comunicado.

Los ataques mataron a una persona y dejaron heridas a otras tres, entre ellas "un soldado de la unidad estacionada en el puente", agregó.

Destrucción confirmada

La agencia de noticias libanesa NNA había informado previamente de la destrucción de esta infraestructura, "el último puente entre las regiones de Tiro y Sidón".

El ejército israelí dijo el miércoles haber ordenado que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur de Líbano hasta el río Litani fuera convertida en una "zona de exterminio" del grupo proiraní Hezbolá.

Israel ocupa partes del sur del Líbano y se resiste a cualquier tipo de tregua en los combates con el movimiento islamista libanés, argumentando que este sigue siendo el principal obstáculo para la paz.