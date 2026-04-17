La mayoría de las víctimas de la guerra en Gaza son mujeres y niñas, según la ONU

Más de 38,000 mujeres y niñas murieron en Gaza entre octubre de 2023 y finales de 2025, anunció ONU Mujeres. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 38,000 mujeres y niñas murieron en Gaza entre octubre de 2023 y finales de 2025, anunció el viernes ONU Mujeres, una cifra que representa más de la mitad de las aproximadamente 71,000 víctimas registradas en ese periodo por el Ministerio de Salud de Gaza.

"Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, más de 22,000 mujeres y 16,000 niñas murieron en Gaza, víctimas de bombardeos aéreos y operaciones militares terrestres israelíes, es decir un promedio de al menos 47 mujeres y niñas muertas cada día", declaró ante la prensa en Ginebra la portavoz de ONU Mujeres, Sofia Calltorp.

Hasta el 27 de diciembre, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, había contabilizado 71,266 muertos desde el inicio del conflicto.

"Las mujeres y las niñas representan una proporción de muertes mucho más alta que en conflictos anteriores en Gaza", afirmó Calltorp, señalando que siguen "sumidas en un sufrimiento atroz pese al alto el fuego anunciado en octubre de 2025".

Según ella, "cerca de 11,000 mujeres y niñas sufrieron heridas muy graves y sobreviven con discapacidades permanentes".

Más muertes en los últimos meses

En los últimos seis meses, más de 730 personas habrían muerto y más de 2,000 habrían resultado heridas. "Sabemos que mujeres y niñas figuran entre las víctimas, pero faltan datos desglosados por sexo y edad", explicó Calltorp.

Debido a los desplazamientos forzados, al difícil acceso al agua, la comida, la atención sanitaria y la ayuda humanitaria, las mujeres y las niñas "deben situarse en el centro de los esfuerzos de la respuesta humanitaria", exhortó.

Casi un millón de mujeres y niñas fueron desplazadas varias veces durante el conflicto, y unas 790,000 enfrentan inseguridad alimentaria crítica o catastrófica, según ONU Mujeres.

De acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, un total de 72,345 personas murieron en el territorio desde los ataques del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista palestino Hamás en Israel, que desencadenaron la guerra en la Franja de Gaza.

Sudáfrica inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer allí un "genocidio".

En una decisión relevante en enero de 2024, sin pronunciarse sobre el fondo, la CIJ ya había pedido a Israel prevenir cualquier acto de genocidio, advirtiendo sobre un "riesgo real e inminente de daño irreparable" para los palestinos.