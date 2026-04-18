Israel traza una "línea amarilla" de demarcación en Líbano, como en Gaza

Densa humareda se eleva tras una explosión provocada por un ataque israelí en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. ( FUENTE EXTERNA )

El ejército israelí anunció el sábado haber establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur del Líbano, al igual que en la Franja de Gaza, y haber llevado a cabo ataques desde la víspera contra sospechosos que se acercaban a sus tropas.

"Durante las últimas 24 horas, las fuerzas (israelíes desplegadas) al sur de la línea amarilla, en el sur del Líbano, detectaron a terroristas que violaban los acuerdos de alto el fuego y se aproximaban a las fuerzas desde el norte de la línea amarilla de una manera que constituía una amenaza inmediata", señala un comunicado militar publicado en el segundo día de la tregua con Líbano, en el que se menciona por primera vez esta "línea amarilla".

"Inmediatamente después de su identificación, y con el fin de eliminar esta amenaza, la fuerza aérea y las tropas sobre el terreno atacaron a los terroristas en varios sectores del sur del Líbano", añade el texto, que también menciona "disparos de artillería (israelíes) para apoyar a las fuerzas terrestres que operan en la zona".

En la Franja de Gaza, la "línea amarilla" es el nombre dado a la línea de demarcación entre la zona bajo control del movimiento islamista palestino Hamás y la controlada por el ejército israelí (que representa más del 50 % de este pequeño territorio), tras la retirada de tropas israelíes realizada en el marco del alto el fuego, muy frágil, vigente desde octubre.

Más

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Líbano, donde el ejército israelí estaba nuevamente en guerra abierta contra el movimiento islamista libanés Hezbolá, aliado de Irán, desde el 2 de marzo.

El presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicaron haber aceptado este alto el fuego de diez días, efectivo desde las 21H00 GMT del jueves.

En su comunicado, el ejército israelí declara que actúa conforme a las directrices recibidas del gobierno israelí y que "está autorizado a tomar las medidas necesarias para la legítima defensa frente a amenazas [...] las acciones de defensa y neutralización de amenazas no están limitadas durante el período de alto el fuego".