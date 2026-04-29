La guerra en Irán amenaza con sumir en la pobreza a más de 30 millones de personas

Humo se eleva mientras el Ejército israelí realiza operaciones de demolición en la aldea libanesa de Taybeh, en el sur del Líbano, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 29 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego entre Israel y Líbano. (Líbano) EFE/EPA/ATEF SAFADI ( EFE )

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado el precio de la energía y de los fertilizantes, podría sumir a más de 30 millones de personas en la pobreza, dijo el miércoles el jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

"Hicimos un estudio después de seis semanas de guerra y estimamos que incluso si el conflicto terminara en ese momento, 32 millones de personas serían empujadas a la precariedad en 160 países", dijo Alexander De Croo a la AFP en París.

La guerra ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

La escasez de suministros y los altos precios han llevado a países de África y Asia a imponer una combinación de medidas como el racionamiento de combustible y la reducción de la semana laboral para disminuir el consumo, mientras que otros han reducido los impuestos sobre el combustible para amortiguar el impacto en los consumidores.

"Es desarrollo a la inversa", dijo De Croo. "Se tardó décadas en construir sociedades estables, desarrollar economías locales, y solo tomó varias semanas de guerra destruir eso", añadió.

Según el PNUD, la guerra tendrá un profundo impacto en los países de África subsahariana o asiáticos como Bangladés y Camboya.

Las naciones insulares en desarrollo también se verán muy afectadas

Los altos "costos de la energía, la falta de fertilizantes, tendrán un impacto enorme en los próximos meses" en la población de estos países, dijo De Croo.

El alto cargo alertó de "inestabilidad política y una caída en las remesas del extranjero porque mucha gente que trabaja en los países del Golfo envía dinero a casa".

Para evitar que la pobreza se arraigue, el PNUD estima que se necesitan alrededor de 6,000 millones de dólares en subsidios para apoyar a los más vulnerables. Según De Croo ya se está debatiendo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

"Puedes decir que 6.000 millones de dólares es mucho, la guerra costó 9.000 millones de dólares por semana", declaró.

La ayuda al desarrollo se encuentra en su nivel más bajo de la historia, tras caer más del 23% el año pasado, principalmente debido a los recortes de los principales donantes como Estados Unidos.