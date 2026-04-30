Cierre de Ormuz está "estrangulando" la economía mundial, alerta jefe de la ONU

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. EFE ( EFE )

El jefe de la ONU, António Guterres, alertó el jueves sobre el agravamiento de las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El cierre de esta vía marítima vital está "estrangulando la economía mundial", advirtió el secretario general en declaraciones a la prensa.

Aunque las restricciones se levantaran hoy, "las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos", afirmó.

Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo por esa vía, donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, sigue en mínimos.

Estrecho de Ormuz quedará "libre de presencia estadounidense"

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el control de su país sobre el estrecho de Ormuz garantizará un futuro libre de presencia norteamericana en la zona.

"En el día de hoy, gestionando el estrecho de Ormuz, Irán se otorgará a sí mismo y dará a sus vecinos un futuro libre de la presencia e injerencia de Estados Unidos", afirmó en un comentario en X, con motivo de la fiesta nacional del Golfo Pérsico.

Reducción de flujo de barcos y mercancías

Tras la reducción en más del 90 % del número de buques que pasaban antes del conflicto por Ormuz, se ha incrementado el transporte de contenedores de carga por camión desde Catar, Emiratos Árabes o Kuwait a puertos saudíes del mar Rojo, principalmente Yeda, donde el flujo de mercancías ha crecido un 140 % desde febrero.

El bloqueo de EE. UU. a Irán, "condenado al fracaso"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.

"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.