Irán dice que estudia la propuesta de EE.UU. para poner fin a la guerra

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. durante el Proyecto Freedom. Irán acusó este martes a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego" y afirmó que la continuidad de la situación "es insoportable" para Washington. Por su lado, EE.UU. informó de que dos de sus buques de guerra lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán. ( EFE )

La propuesta estadounidense para poner fin a la guerra está "en estudio", dijo este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, citado por medios locales.

"El plan y la propuesta de Estados Unidos siguen en estudio", afirmó Esmail Baqai a la agencia de noticias ISNA. Añadió que Teherán transmitirá sus puntos de vista a Pakistán, mediador en la crisis, una vez que haya fijado "su posición".

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que quiere que la guerra "termine" pero amenazó con ataques más intensivos si Teherán no acepta las condiciones.

Canciller de Irán busca apoyo de China para "nuevo marco regional de posguerra"

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró en Pekín que su país espera el apoyo de China para un "nuevo marco regional de posguerra" tras su conflicto con Estados Unidos.

Reiterando la confianza de Irán en China, el ministro dijo que Irán "espera" que Pekín "apoye el establecimiento de un nuevo marco regional de posguerra que pueda equilibrar el desarrollo y la seguridad", en una publicación en X.

Más temprano, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reclamó un cese "completo" de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a Estados Unidos e Irán que reabran "lo antes posible" el estratégico estrecho de Ormuz, durante la visita de Araqchi.

Trump amenaza con bombardear de nuevo Irán si no se llega a acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear de nuevo Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra.

"Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria 'Furia Épica' llegará a su fin", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en alusión a la campaña militar contra Irán.

"Si no llegan a un acuerdo, los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes", amenazó.

Pakistán tiene "esperanzas" de un acuerdo de paz

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, declaró el miércoles tener "buenas esperanzas" de que la dinámica actual en el estrecho de Ormuz conduzca a la paz en Oriente Medio.

"Tenemos buenas esperanzas de que la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero que garantice una paz y una estabilidad sostenibles para la región y más allá", declaró en un mensaje publicado en X.