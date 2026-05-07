Irán estudia la última oferta de EE. UU. para poner fin a la guerra

Personas cruzan una calle cerca de una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz, con una leyenda en persa que dice "Por siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 6 de mayo de 2026. ( AFP )

Irán estudia este jueves la última propuesta de acuerdo de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Los precios del petróleo cayeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara una vez más que un acuerdo podría ser inminente. Irán respondió que estudia la propuesta y que transmitirá su postura a Pakistán, que actúa como mediador.

Un acuerdo para prolongar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en vigor desde el 8 de abril, podría también reducir las tensiones en Líbano, donde las fuerzas israelíes combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

Conversaciones con Líbano e Israel

Según un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, representantes de Líbano e Israel conversarán en Washington el 14 y 15 de mayo para buscar un acuerdo de paz.

Ambos países ya participaron a mediados de abril en una primera ronda de diálogos en la capital estadounidense, a la que siguió la instauración de un precario alto al fuego.

La guerra, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, alegando avances en las negociaciones con Irán.

"Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", declaró Trump el miércoles. Pero, como ha hecho otras veces, amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si se niega a aceptar su condiciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respondió que la propuesta estadounidense está "en estudio" y que Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Pakistán.

Pero en Irán, muchos son escépticos respecto a las conversaciones.

"Ningún bando en estas negociaciones es realmente capaz de alcanzar un acuerdo", declaró Shervin, un fotógrafo de 42 años, a periodistas de la AFP en París.

"Este es otro de los juegos de Trump; si no, ¿por qué están enviando tantos buques de guerra y fuerzas militares a Irán?"

Cambio de rumbo

Según la cadena estadounidense NBC News, el cambio de rumbo de Trump se produjo después de que Arabia Saudita -cuyo príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, habría hablado directamente con él- negara a las fuerzas estadounidenses usar su espacio aéreo y sus bases para la operación de forzar el paso por Ormuz.

Por otro lado, el medio estadounidense Axios, citando a dos funcionarios, asegura que Teherán y Washington están cerca de acordar un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco de negociación sobre el programa nuclear iraní.

Trump asegura que la clase dirigente de Irán está dividida, después de que varios dirigentes, empezando por el líder supremo Alí Jamenei, murieran en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Pero el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que se reunió con el líder supremo, Mojtaba Jamenei, que no ha sido visto en público desde que asumió el puesto de su difunto padre a principios de marzo.

"Lo que más me marcó de este encuentro fue la visión y el enfoque humilde y sincero del líder supremo de la Revolución Islámica", declaró Pezeshkian en un vídeo difundido por la televisión estatal.

Mojtaba Jamenei, que al parecer fue herido en los bombardeos del primer día de la guerra que mataron a su padre, solo se ha expresado mediante comunicados desde su nombramiento.

Precios del petróleo

Los precios del petróleo volvieron a caer este jueves, aunque menos que los dos días anteriores, cuando bajaron en torno a un 10%.

Hacia las 13H30 GMT, el barril de crudo de Brent del Mar del Norte, referencia internacional, perdía 3.7%, a 97.50 dólares; y el de West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, retrocedía 3.9%, a 91.37 dólares.

Valores alejados de los máximos que se alcanzaron al calor del conflicto, en torno a los 126 dólares, pero muy por encima de los 70 dólares que rondaban antes del conflicto.