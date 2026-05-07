Pakistán e Irán hablan tras ofrecerse Islamabad como sede para firmar un acuerdo con EE.UU.

Fotografía de archivo del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar. ( EFE )

Los ministros de Exteriores de Pakistán e Irán mantuvieron este jueves una conversación para abordar los esfuerzos diplomáticos en curso para la paz regional, apenas unas horas después de que el Gobierno paquistaní ofreciera su territorio como sede para la firma de un pacto entre Teherán y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el contacto con su homólogo iraní, Abás Araqchí, señalando que ambos "intercambiaron puntos de vista sobre los recientes acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos en curso destinados a promover la paz y la estabilidad", según publicó el paquistaní en la red social X.

Durante la conversación, Araqchí informó a Dar sobre su reciente visita a Pekín en la que se reunió con el canciller chino, Wang Yi, quien el miércoles declaró que el conflicto en Oriente Medio se encontraba en un "punto de inflexión decisivo".

¿Un acuerdo inminente?

Esta llamada llega después de que el Gobierno de Pakistán afirmara que se encuentra esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos, ofreciendo su territorio como sede para la firma de un pacto que ponga fin a la actual crisis en el golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió esta semana el operativo militar 'Proyecto Libertad' para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, una decisión que justificó alegando una petición expresa de Pakistán para facilitar una propuesta de paz enviada por Teherán.

En la conversación de hoy, Araghchi también agradeció a Pakistán por facilitar la repatriación de los ciudadanos iraníes de los buques incautados anteriormente.

El portal Axios aseguró que Washington espera una respuesta iraní sobre puntos clave para el fin definitivo del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, pero no hay de momento confirmación oficial de tal acuerdo.