Reino Unido enviará un destructor a Oriente Medio para futura misión en Ormuz

Reino Unido anunció que va a "preposicionar en Oriente Medio" un destructor, el HMS Dragon, para una futura misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. ( FUENTE EXTERNA )

Reino Unido anunció este sábado que va a "preposicionar en Oriente Medio" un destructor, el HMS Dragon, actualmente en el Mediterráneo, con vistas a una futura misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

La iniciativa responde a una exigencia de "planificación rigurosa", de manera que el Reino Unido esté listo "para garantizar la seguridad del estrecho, cuando las condiciones lo permitan", en el seno de una coalición internacional codirigida con Francia, precisó el ministerio británico de Defensa.

La seguridad del estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave del conflicto iniciado el 28 de febrero con los bombardeos israelí-estadounidenses a Irán, interrumpidos gracias a la tregua que entró en vigor el 8 de abril.

La casi obstrucción de esa vía, por la que transitaba antes del conflicto el 20 % del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, se ha convertido en un quebradero de cabeza a nivel mundial, causando problemas de suministro de carburante en Asia, penurias para compañías aéreas, e inflación en Europa.

Control del estrecho

Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el tránsito a través del estrecho de Ormuz, un extremo al que se opone firmemente Estados Unidos en nombre de la libertad de navegación.

La república islámica bombardeó a buques en la zona en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense. El bloqueo es doble, ya que Washington aplica además desde el 13 de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes, para que no exporten petróleo desde allí.