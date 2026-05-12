Irán afirma que Estados Unidos debe aceptar el plan de paz o enfrentarse al "fracaso"

Una mujer iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí pintado en una pared que dice: 'Por la revolución, todos hemos venido', en la capital, Teherán. ( AFP )

El principal negociador iraní dijo el martes que Washington debe aceptar el último plan de paz de Teherán o enfrentarse al fracaso, después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que la tregua en la guerra de Oriente Medio estaba al borde del colapso.

La guerra, que estalló hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se ha extendido por todo Oriente Medio y ha sacudido la economía global a pesar del alto el fuego, afectando a cientos de millones en todo el mundo.

Ambas partes se han negado a hacer concesiones y han amenazado repetidamente con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a la guerra total.

"No hay alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se expone en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será completamente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro", dijo Mohammad Bagher Ghalibaf en una publicación en X.

"Cuanto más se demoren, más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello."

Irán envió su propuesta en respuesta a un plan estadounidense anterior, cuyos detalles siguen siendo limitados. Informes de los medios han señalado que el plan estadounidense implicaba un memorando de entendimiento de una página destinado a poner fin a los combates y establecer un marco para las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que su respuesta pedía poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, detener el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y asegurar la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero bajo sanciones de larga data.

Pero Trump calificó la respuesta de Teherán como "Totalmente inaceptable", diciendo que Estados Unidos disfrutaría de una "victoria completa" sobre Irán y que la tregua que ha detenido los combates durante más de un mes estaba en sus últimos momentos.

En una muestra de desafío, los Guardianes Revolucionarios de Irán afirmaron que realizaron maniobras en Teherán destinadas a "mejorar la capacidad de combate para hacer frente a cualquier movimiento del enemigo sionista estadounidense", según informaron los medios estatales el martes.

La guerra de palabras ha inquietado a personas en Irán que no saben qué traerán los próximos meses.

"Solo intentamos clavar las uñas en cualquier cosa que pueda ayudarnos a sobrevivir. El futuro es tan incierto y simplemente vivimos el día a día." Mohammad Bagher Ghalibaf. Negociador iraní. “

Impacto económico y energético del conflicto en Oriente Medio

"Estamos intentando encontrar la manera de continuar. Mantener la esperanza es muy difícil ahora mismo."

Choque energético

La reacción airada de Trump ante la contraoferta de Irán provocó un aumento en los precios del petróleo y frustró las esperanzas de que se pudiera negociar rápidamente un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz al transporte comercial.

Irán está restringiendo el tráfico marítimo en la vía fluvial y ha estado estableciendo un mecanismo de pago para cobrar peajes por los barcos que cruzan, lo que ha provocado una crisis energética global.

"El choque de suministro energético que comenzó en el primer trimestre es el mayor que el mundo haya experimentado jamás", dijo a los inversores el CEO y presidente del gigante petrolero saudí Aramco.

Funcionarios estadounidenses han recalcado que sería "inaceptable" que Teherán controlara el estrecho, que normalmente transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural mundial.

"Irán no debería usar este estrecho como arma para presionar o chantajear a los países del Golfo", dijo el ministro de Asuntos Exteriores catarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a los periodistas en Doha el martes.

Trump dijo a Fox News que estaba considerando reactivar una operación estadounidense de corta duración para guiar petroleros y barcos comerciales a través de Ormuz, pero que aún no había tomado una decisión definitiva.

El enfrentamiento marítimo también ha dejado al mundo enfrentando una escasez de fertilizantes —gran parte de los cuales proviene de puertos del Golfo— y pone en riesgo el suministro de alimentos para decenas de millones de personas.

Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), dijo a AFP que quedaban solo unas semanas para evitar una posible "crisis humanitaria masiva" que podría forzar a 45 millones más de personas a pasar hambre.

El 'infierno' del campo de batalla

Mientras tanto, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, declaró en una conferencia el martes que Israel envió baterías y personal de defensa aérea Iron Dome para operarlas en los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra, después de que Irán lo hubiera objetivo más que cualquier otro.

Situación en el frente de batalla y tensiones regionales

Y en otras partes del Golfo, Kuwait dijo que cuatro personas arrestadas a principios de este mes al intentar entrar en el país por mar habían confesado pertenecer a la Guardia Revolucionaria de Irán.

En el frente de la guerra en el Líbano, los ataques israelíes contra una ciudad del sur causaron seis muertes y dejaron a siete más heridas, según informaron medios estatales el martes, mientras los combates continuaban a pesar del acuerdo de alto el fuego.

Israel ha intensificado sus ataques en el sur del Líbano mientras intercambia fuego con Hezbolá, respaldado por Irán, incluso después de que entrara en vigor la tregua del 17 de abril.

Más de 2.800 personas han muerto en Líbano desde que el país fue arrastrado a la guerra más amplia el 2 de marzo, según las autoridades sanitarias.

El jefe de Hezbolá, Naim Qassem, dijo el martes que las armas de su grupo no formaban parte de una tercera ronda de negociaciones próximas entre Líbano e Israel esta semana, prometiendo no rendirse "por grandes que sean los sacrificios".

"No abandonaremos el campo de batalla y lo convertiremos en un infierno para Israel", dijo en un comunicado.