Israel y Líbano inician segundo día de negociaciones en EE. UU. pese a violencia

Soldados del ejército libanés custodian un puesto de control en Beirut, Líbano. ( EFE/EPA/WAEL HAMZEH )

Israel y Líbano iniciaron este viernes su segundo día de conversaciones en Washington, según informaron diplomáticos, a pesar del recrudecimiento de la violencia marcado por ataques aéreos israelíes en el sur del territorio libanés.

Esta tercera ronda de conversaciones, que comenzó el jueves, se reanudó después de las 09H00 locales (13H00. GMT) en el Departamento de Estado este viernes.

Reunión productiva

Un funcionario de la cancillería estadounidense declaró que la primera jornada de conversaciones, el jueves, había sido "positiva" y "productiva", pero posteriormente Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano y lanzó nuevos ataques contra el grupo proiraní Hezbolá.