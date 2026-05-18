Irán responde a la última propuesta de EE. UU. en medio de nuevas amenazas de Trump

En una calle de Teherán, Irán, varios iraníes pasan junto a un cartel con imágenes de los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ali Khamenei (arriba a la izquierda) y Ruhollah Khomeini (arriba a la derecha). ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

La cancillería de Irán aseguró este lunes haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, horas después de que Donald Trump renovara sus amenazas contra Teherán si no acepta el acuerdo de paz.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

"Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero añadió que los intercambios "continúan a través del mediador pakistaní", sin ofrecer más detalles.

Baqai defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero, el levantamiento de las sanciones de larga data y que Estados Unidos pague reparaciones por una guerra "ilegal y sin fundamento".

Irán, "preparado" para un eventual enfrentamiento

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está "totalmente preparado para cualquier eventualidad".

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

Estados Unidos se había negado a liberar "ni siquiera el 25 %" de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars.

El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.

También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

La gestión del estrecho de Ormuz

Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería "información en tiempo real sobre las operaciones" en este paso marítimo.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos.

"Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (...) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos", afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales.

Más de 3,000 muertos en Líbano

En el frente libanés, el Ministerio de Salud indicó que los bombardeos israelíes han matado a más de 3,000 personas desde el 2 de marzo, cuando empezó una guerra entre las fuerzas israelíes y el movimiento proiraní Hezbolá.

El ministerio registró 3,020 muertos y precisó que entre los fallecidos hay 211 personas menores de 18 años y 116 que eran trabajadores sanitarios. Además, 9,273 personas fueron heridas.

En el país rige un precario cese el fuego desde el 17 de abril pero, desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, prometió hacer lo que haga falta para poner fin al conflicto.

"Es mi deber y mi responsabilidad hacer lo imposible (...) para detener la guerra contra Líbano y su pueblo", declaró Aoun, según un comunicado de su oficina.

Aoun también recordó que las negociaciones en curso con Israel, que Hezbolá rechaza, buscan sobre todo que las fuerzas israelíes se retiren y que los desplazados puedan regresar a sus casas.