Irán analiza la última propuesta de EE. UU. y Trump afirma que negociaciones están en última etapa

Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán durante una concentración en apoyo al gobierno iraní contra Estados Unidos e Israel, en una calle de Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán anunció este miércoles que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de la mediación de Pakistán después de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en las "etapas finales".

Tras una andanada de amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagai, dijo que están "examinando" una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, mediador en estas conversaciones.

"Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando", declaró en la televisión estatal el portavoz, que expresó su "gran desconfianza" hacia Washington.

El portavoz reiteró las exigencias de la república islámica: "el desbloqueo de los activos iraníes congelados" en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

En Washington, Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos está en las "etapas finales" de las negociaciones con Irán.

"Tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables. Pero, con suerte, eso no pasará", dijo. "No tengo ninguna prisa. Solo que, idealmente, me gustaría ver poca gente muerta, en lugar de mucha", añadió.

Tras las declaraciones de Trump y las informaciones sobre la continuidad de las negociaciones con mediación de Pakistán, los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 5% el miércoles ante las expectativas de un acuerdo.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con nuevas acciones militares, mientras que los funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de "acciones devastadoras".

A pesar de las agresivas declaraciones, ambos países han seguido participando en intercambios diplomáticos, mediados por Pakistán, con el objetivo de finalizar oficialmente la guerra.

Guerra "más allá de la región"

Más temprano, el principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos trata de reanudar la guerra en Oriente Medio en reacción a las amenazas proferidas el martes por Trump a la república islámica si no se alcanza un acuerdo de paz.

Qalibaf, que también es presidente del Parlamento, advirtió que su país prepara una "respuesta contundente" ante la posibilidad de nuevos ataques.

Los Guardianes de la Revolución lanzaron otra amenaza este miércoles: "si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán".

El ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, elogió el miércoles a Trump por su decisión de "dar una oportunidad a la diplomacia" y exhortó a Irán a aprovechar "la oportunidad de evitar las peligrosas implicaciones de una escalada".

El martes, Trump insistió en que Estados Unidos seguía dominando la situación y que Irán estaba desesperado por alcanzar la paz.

"Ya saben cómo es negociar con un país al que le estás dando una paliza. Vienen a la mesa, suplicando llegar a un acuerdo", dijo a los periodistas. "Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero es posible que tengamos que darles otro golpe fuerte".

Bajo presión

Trump se encuentra bajo presión ante el aumento del costo de la energía, en un año de elecciones de mitad de mandato.

Aunque el alto el fuego detuvo los combates, no ha permitido reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte de las exportaciones de petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El futuro de esta vía marítima es un punto clave de las negociaciones, pero sin un acuerdo crecen los temores por la economía mundial, a medida que se agotan las reservas de petróleo acumuladas antes de la guerra.

Por el estrecho también transita alrededor de un tercio de los fertilizantes mundiales, cuya pérdida está provocando un aumento de los precios de los alimentos y podría causar escasez.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió el miércoles de una grave crisis mundial de los precios de los alimentos y de una "crisis agroalimentaria sistémica" a causa del cierre del estrecho.