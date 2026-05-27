Ejército de Israel declara "zona de combate" todas las áreas al sur del río Zahrani en Líbano

El ejército israelí advirtió este miércoles que considerará como "zona de combate" toda el área del territorio libanés al sur del río Zahrani, que discurre a unos 40 km de la frontera entre Israel y Líbano.

En un mensaje en redes sociales, el coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, instó a todos los habitantes de esa zona a evacuar a la margen norte del río Zahrani, pese a la tregua en vigor entre sus fuerzas y el movimiento islamista Hezbolá desde el 17 de abril.

"En vista de las reiteradas violaciones de los términos del cese el fuego por parte del terrorista Hezbolá, [el ejército israelí] actuará contra él con gran fuerza", advirtió el coronel.

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"En Líbano, estamos intensificando nuestras operaciones para asestar golpes cada vez más duros a la organización Hezbolá", declaró por su parte el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del ejército israelí.

"Esta misión se está llevando a cabo de forma metódica, en todos los frentes -tanto en el aire como en tierra-, con responsabilidad y determinación, frente a un enemigo debilitado y duramente perjudicado", dijo Zamir, según un video difundido por el servicio de prensa del ejército.

"Hezbolá está desplegando contra nosotros una amplia gama de amenazas, principalmente la de los drones", añadió.

LLamado al desalojo de zonas

"Evacúen sus casas de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani", declaró en un comunicado Avichay Adraee, portavoz castrense árabe, en el que además de la ciudad de Tiro (unos 200,000 habitantes) también incluyó una lista de once campamentos de refugiados, horas antes, este miércoles.

Entre los campamentos se encuentra el de Burj Shamali, ubicado a tres kilómetros de Tiro y creado en 1948 para palestinos que huyeron o fueron expulsados de Hawla y Tiberias durante la guerra que dio lugar a la creación de Israel.