Irán estima poco probable la reanudación de la guerra con EE.UU.

Conductores circulan con sus vehículos frente a una valla política con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr, en Teherán, el 26 de mayo de 2026 ( AFP )

Irán estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.

"La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos", dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.

"No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores", dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.

La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales.

Desde hace semanas, Irán y Estados Unidos se han enzarzado en una guerra de declaraciones mientras negocian un acuerdo con esfuerzos de mediación de Pakistán.

El Ministerio iraní de Inteligencia afirmó este miércoles en un comunicado que el objetivo de Estados Unidos e Israel sigue siendo derrocar la república islámica y desmembrar el país.

"El enemigo ahora persigue por otros medios el objetivo de derrocar y fragmentar el país", señaló la nota.

Alentados por las expectativas de avances en las negociaciones, los precios del petróleo cayeron en torno a un 5% este miércoles, con el barril de Brent del Mar del Norte en 94,61 dólares hacia las 12H35 GMT y el de WTI estadounidense, a 88,31 dólares a la misma hora.

Sin un claro vencedor en la guerra, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en los principales puntos de fricción de las negociaciones, que incluyen el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Irán cerró de hecho el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para los flujos energéticos mundiales, mientras que Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

"¿Habrá ataques con misiles esta noche?"

Los medios estatales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abás, cerca del estrecho de Ormuz, el martes y los Guardianes de la Revolución afirmaron que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense que entró en su espacio aéreo y dispararon contra un caza F-35.

Poco antes, el portavoz de CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, había anunciado nuevos ataques estadounidenses contra Irán, "en defensa propia".

Pese a los ataques, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz seguía estando al alcance, al tiempo que insistía en que el estrecho de Ormuz sería reabierto "de una manera u otra".

Por su parte, las autoridades iraníes restablecieron parcialmente el acceso a internet global el martes, tras un corte de tres meses.

"Me siento mejor ahora, por fin puedo usar mis aplicaciones favoritas", dijo Hana, una estudiante de Teherán, de 20 años, que prefirió no decir su apellido. Aún así, admitió que le "preocupa que la guerra puede reanudarse en cualquier momento".

Un temor que comparte Amir, un informático de 27 años, también residente de la capital. "Siento que aún no hay nada seguro, aunque el alto al fuego siga en pie y haya noticias de un posible acuerdo. Pero lo que nos preguntamos cada día es: '¿habrá ataques con misiles esta noche?'", comentó.

Decenas de muertos en Líbano

En el frente libanés, Israel continuó con sus ataques contra el movimiento islamista proiraní Hezbolá, pese a la tregua instaurada el 17 de abril.

Este miércoles, llamó a evacuar a los habitantes de Tiro, en el sur de Líbano, ante bombardeos inminentes, un día después de haber dejado al menos 31 muertos en bombardeos en Nabatiyé, también en el sur del país, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a Líbano.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes "aplastar" a Hezbolá, y un responsable militar confirmó a la AFP las fuerzas israelíes en Líbano comenzaron a operar más allá de la denominada "Línea amarilla" situada a 10 kilómetros de la frontera.