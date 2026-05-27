Israel mata en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás

Fotografía del 23 de mayo de 2026 que muestra un cartel con el retrato del ambientalista Juan López, en Tocoa, Colón (Honduras). La reciente captura del exalcalde hondureño Adán Fúnez como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López en 2024 "no es suficiente" para pobladores y activistas del municipio de Tocoa, situado en el conflictivo departamento de Colón de Honduras, que ven en este caso una mezcla de poder político y económico y de mafias criminales. ( EFE )

Israel anunció este miércoles que mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, tras haber eliminado a su predecesor a mediados de mes, en pleno alto el fuego.

Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.

Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qasam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.

En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.

Hamás también confirmó el dedceso del "gran comandante Qasam, el mártir Mohamed Odeh", quien murió junto a su esposa y dos hijos en un bombardeo israelí en Ciudad de Gaza.

Este miércoles, se celebró el funeral de los cuatro en Ciudad de Gaza, y a él asistieron cientos de personas, constató un periodista de la AFP.

Los cuatro cuerpos fueron envueltos en banderas de Hamás, y sobre el féretro de Odeh se colocó un rifle AK-47. Una multitud lo llevó hasta la mezquita para el funeral.

Recordando que a Odeh lo mataron durante la fiesta musulmana del Eid al Adha, Basem Abu Odeh, un primo suyo, dijo a la AFP que el fallecido y su familia "estaban preparados para celebrar el Eid, pero en lugar de eso los sionistas criminales (...) apuntaron contra ellos con misiles".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Odeh fue "enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno".

Hamás nunca había anunciado oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguía con vida en la Franja de Gaza.

El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.

"Marcados para morir"

"Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren", había declarado Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.

El ministro reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.

"El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada", dijo Katz.

El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.

En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes "destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza".

Seis muertos en últimos ataques

Desde que entró en vigor un alto al fuego en Gaza en octubre de 2025, han muerto 910 personas por ataques de Israel, según el ministerio de Sanidad del territorio.

Mahmud Basal, portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, declaró a la AFP que seis personas murieron en ataques israelíes en el barrio de Rimal, en Ciudad de Gaza, el martes por la noche.

Israel sigue manteniendo el control de un 60% de la Franja de Gaza, incluidos todos los puntos de entrada y salida, mientras la población se concentra en la costa.

Tras el ataque de Hamás contra Israel en 2023, Netanyahu se comprometió a localizar y eliminar a los líderes responsables de ese movimiento.

Esa operación de Hamás causó la muerte de 1.221 personas en territorio israelí, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales del Estado hebreo.

La respuesta de represalia de Israel en Gaza deja al menos 72.803 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás.

Israel ya había matado en Teherán al que fuera jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, y a Yahya Sinuar, su jefe en Gaza, quien era ampliamente considerado como el cerebro del ataque del 7 de octubre.

También abatió a Mohammed Deif, el comandante de larga data del ala armada de Hamás, así como a Mohamed Sinwar, quien sucedió a su hermano Yahya como jefe en Gaza.