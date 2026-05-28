Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este jueves de violar el alto al fuego, tras un intercambio de ataques que debilita aún más las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por una ofensiva israelí-estadounidense, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

Además, ha trastocado la economía mundial, sobre todo a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la república islámica, una vía marítima clave para el suministro de hidrocarburos.

Las últimas hostilidades fueron las más graves desde que entró en vigor el cese el fuego, el 8 de abril.

Las fuerzas estadounidenses derribaron cuatro aeronaves no tripuladas de Irán que representaban una "amenaza en el estrecho de Ormuz", indicó un funcionario estadounidense.

Según él, el ejército también bombardeó "una estación iraní de control terrestre" en Bandar Abás, ciudad portuaria al borde de ese estratégico paso marítimo.

"Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego", afirmó.

Disparos de advertencia

En represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este jueves que lanzaron un ataque contra una base estadounidense sin precisar cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca "una peligrosa escalada".

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib).

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó que Estados Unidos e Israel buscan desestabilizar la República Islámica, en un mensaje escrito leído en la televisión estatal.

"El plan ciego del enemigo, después de la guerra impuesta, la presión económica y el cerco político y propagandístico, es crear divisiones y desintegración para compensar las derrotas militares y poner de rodillas a la nación", dijo Jamenei, que no ha aparecido en público desde antes de asumir el cargo en marzo.

Por su parte, la cancillería iraní condenó las "violaciones continuas del alto el fuego" por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional".

Asimismo, el vocero condenó la "retórica amenazante" de Washington contra la república islámica y Omán.

El Ejército estadounidense, en tanto, dijo que el ataque con misil de Irán contra Kuwait es una "flagrante violación del cese el fuego".

En este contexto, los habitantes de Teherán expresaron su preocupación.

Mahtab, una peluquera de 62 años, se dijo aliviada porque su hija se hubiera podido marchar del país, ya que vivir allí "es un infierno". Su hijo, contó entristecida, se ve obligado a "vivir al día", sin ninguna perspectiva de futuro.

Ataques en Líbano

En otro de los frentes más activos, los bombardeos y combates prosiguen en Líbano a pesar de otro alto el fuego que, en teoría, está vigente desde el 17 de abril.

El Ministerio de Salud de Líbano dijo este jueves que ataques israelíes en el sur del país mataron al menos a 14 personas, entre ellas dos niños, y dejaron heridas a otras 21.

El ejército libanés añadió que un soldado había muerto en otro ataque israelí "mientras conducía por la carretera" en la región de Nabatiyé.

El ejército israelí había anunciado este mismo día que bombardeó objetivos del movimiento proiraní Hezbolá en Tiro, en el sur del país, un día después de advertir que consideraba "zona de combate" todo el territorio situado al sur del Zahrani, río que discurre a unos 40 kilómetros al norte de la frontera común.

Antes de esta escalada, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos estaban avanzando, aunque con dificultad.

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, también había vuelto a agitar la amenaza de una reanudación de las hostilidades.

Ante este panorama, los precios del petróleo volvían a subir mientras se aleja la perspectiva de una reapertura del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado consumidos en el mundo.