EEUU afirma tener los medios para volver a entrar en guerra con Irán

Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, el sábado 30 de mayo. ( EFE )

Estados Unidos afirmó este sábado que cuenta con los medios necesarios para volver a entrar en guerra con Irán, tras asegurar que un acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus "líneas rojas".

Reina la incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones entre Teherán y Washington, luego de que esta semana se registraran los enfrentamientos más graves desde la entrada en vigor de un alto al fuego el 8 de abril.

Fuentes en Washington habían mencionado el jueves que las partes lograron un marco de acuerdo que preveía una prórroga de 60 días de esa frágil tregua. Sin embargo, una reunión de dos horas celebrada el viernes en la Casa Blanca no dio lugar a ningún anuncio inmediato.

"Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato" y Teherán debe comprometerse a desminarlo, enumeró antes de ese comité el presidente Donald Trump en su red Truth Social.

También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean "DESTRUIDAS".

Por la noche, un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP que "el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas".

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado en Singapur que su país es "más que capaz" de reanudar las hostilidades contra Irán "si fuera necesario".

"Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante", señaló el jefe del pentágono durante el Diálogo de Shangri-La, la principal cumbre de seguridad en Asia.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró en respuesta a las declaraciones de Trump que "los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final".

Además, desmintió que hubiera alguna discusión por el momento sobre la cuestión nuclear y defendió "la situación especial" de Ormuz, paso marítimo clave para el tránsito mundial de hidrocarburos actualmente bloqueado, debido a su ubicación geográfica en aguas territoriales de Irán y Omán.

- Israel se adentra en Líbano -

En Teherán, los habitantes siguen con desilusión estas negociaciones diplomáticas.

"Ambas partes están hablando de una manera que mantiene satisfechos a sus seguidores. No está claro quién dice la verdad", comentó Ali, un iraní de 49 años originario de Tonekabon, en el mar Caspio.

Esta guerra, desencadenada el 28 de febrero por ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ya ha causado miles de muertos y trastocado la economía mundial al hacer subir los precios del petróleo.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha intensificado en los últimos días, pero "eso no significa un retorno a la situación anterior a la guerra", según la televisión estatal iraní, ya que, según esta, el acceso sigue estando prohibido a los buques de países "hostiles".

Teherán exige el fin de los combates en todos los frentes, en particular en Líbano, donde se enfrentan su aliado Hezbolá e Israel en uno de los frentes más activos del conflicto regional.

Una tregua esta vigente allí desde el 17 de abril, pero nunca se ha respetado.

El ejército israelí amplió el viernes su "zona de combate" en el sur libanés, al tiempo que continuaba sus intensos bombardeos.

El Ministerio de Salud de Líbano informó el viernes de 11 muertos en el sur del país. Por su parte, el movimiento proiraní reivindicó una nueva serie de ataques contra objetivos militares en el norte de Israel, cerca de la frontera común.

Las fuerzas del Estado hebreo informaron este sábado que interceptaron varios proyectiles lanzados desde el país vecino, aunque uno de ellos cayó cerca de una localidad del norte. No hubo heridos.

En paralelo, responsables militares libaneses e israelíes mantuvieron el viernes conversaciones en Washington, calificadas de "productivas" por el gobierno estadounidense.

Según el Pentágono, estos diálogos militares servirán de base para una nueva ronda de negociaciones políticas entre representantes de ambos países, el 2 y 3 de junio en la capital estadounidense, dirigidas a alcanzar un acuerdo de seguridad.

Hezbolá se opone a estas conversaciones y su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves a Líbano que se retire de ellas.

Según el último balance oficial, los ataques israelíes han matado a 3.355 personas en territorio libanés desde el inicio de la guerra.