×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Irán ataca a Israel
Irán ataca a Israel

Se suspenden los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán tras ataque a Israel

Irán lanzó misiles a Israel por primera vez desde la tregua del 8 de abril

    Expandir imagen
    Se suspenden los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán tras ataque a Israel
    Aeropuerto de Teherán. (FUENTE EXTERNA)

    Los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán fueron suspendidos este domingo hasta nuevo aviso, luego del lanzamiento de misiles de parte de Irán contra Israel por primera vez desde la tregua del 8 de abril.

    La autoridad de la aviación civil anunció la suspensión hasta nueva orden, reportó la agencia de prensa iraní Mehr.

    El aeropuerto Jomeini de Teherán había retomado sus actividades en abril. Permaneció cerrado varias semanas debido a la guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.