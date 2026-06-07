Se suspenden los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán tras ataque a Israel

Los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán fueron suspendidos este domingo hasta nuevo aviso, luego del lanzamiento de misiles de parte de Irán contra Israel por primera vez desde la tregua del 8 de abril.

La autoridad de la aviación civil anunció la suspensión hasta nueva orden, reportó la agencia de prensa iraní Mehr.

El aeropuerto Jomeini de Teherán había retomado sus actividades en abril. Permaneció cerrado varias semanas debido a la guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos.