Irán anuncia el "cese" de los ataques contra Israel

Dos hombres examinan un cohete caído, parcialmente enterrado en el suelo, en las afueras de Jericó el 8 de junio de 2026, tras los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes respaldados por Teherán. Israel e Irán intercambiaron ataques el 8 de junio, poniendo seriamente a prueba una frágil tregua y amenazando las esperanzas de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio. ( AFP )

El mando de las fuerzas armadas iraníes anunció este lunes el cese de los ataques contra Israel, después de que ambos países reanudaran sus ataques directos por primera vez desde el alto el fuego del 8 de abril.

Irán "ha infligido una respuesta contundente" a Israel como respuesta al bombardeo israelí de los suburbios del sur de Beirut, indicó el mando en un comunicado, y "en consecuencia, se anuncia el cese de la operación", indicó, advirtiendo que volverá a responder en caso de nuevos ataques israelíes en Líbano.

Trump: proceso de paz en Oriente Medio está condicionado por "la ignorancia o la estupidez"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tanto Israel como Irán quieren un alto el fuego, pero señaló que las negociaciones de paz en Oriente Medio están condicionadas por "la ignorancia o la estupidez".

"¡Ambas partes, Israel e Irán, buscan alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato! Las negociaciones finales sobre la 'paz' siguen su curso, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino", publicó el mandatario en su red Truth Social.

La advertencia previa de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el lunes a Israel e Irán a detener "de inmediato" los ataques cruzados iniciados el domingo, por primera vez desde el alto el fuego implementado hace dos meses.

"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Los ataque del domingo

Irán lanzó este domingo un ataque con misiles contra Israel que puso en riesgo las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar la guerra en Oriente Medio, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió de inmediato al Gobierno israelí no responder porque aseguró que un acuerdo con Teherán está "muy cerca".

La ofensiva fue lanzada por Irán después de un ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo. Israel aseguró que se trató de una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá.