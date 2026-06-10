Se cumplen 100 días de la guerra en Irán, mientras se recrudecen los ataques

Captura de video que muestra uno de los ataques con drones realizados por Estados Unidos contra instalaciones iraníes el martes.

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán cumplió el pasado domingo 100 días sin una salida clara al conflicto y con una nueva ola de ataques que aleja las perspectivas de paz en Oriente Medio.

Lo que comenzó como una confrontación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que terminaría "muy pronto", se ha transformado en un conflicto prolongado marcado por bombardeos, amenazas cruzadas y negociaciones fallidas. Aunque ambas partes acordaron un alto el fuego el pasado 8 de abril, los enfrentamientos no han desaparecido y el estratégico estrecho de Ormuz continúa prácticamente bloqueado.

La fecha estuvo marcada por una nueva escalada militar. Irán lanzó el pasado domingo 11 misiles contra el norte de Israel, la primera ofensiva de este tipo desde la entrada en vigor de la tregua.

El ataque se produjo horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearan Dahiye, un suburbio de mayoría chiita en Beirut considerado una línea roja para Teherán.

La respuesta israelí no tardó en llegar. Durante la madrugada del lunes, la Fuerza Aérea de Israel atacó objetivos dentro de Irán. Tras los bombardeos, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que su país volverá a actuar "con fuerza" si la República Islámica lanza nuevos ataques.

"Nuestra lucha aún no ha terminado", afirmó el primer ministro israelí.

Advertencias

Mientras Israel e Irán intercambiaban ataques y advertencias, Trump intentó contener una mayor escalada. El mandatario estadounidense pidió públicamente a ambos países detener los ataques y aseguró que continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo definitivo.

Sin embargo, desde Teherán la postura también se endureció. Aunque las autoridades iraníes anunciaron el fin de sus operaciones militares contra Israel, advirtieron que responderán con acciones "más contundentes" si continúan los bombardeos israelíes sobre Líbano.

La Guardia Revolucionaria iraní también amenazó con atacar instalaciones energéticas en la región si sus complejos petroquímicos vuelven a ser blanco de ataques. Durante las últimas horas, un complejo industrial en Mahshahr sufrió daños parciales tras un bombardeo atribuido a Israel.

Además, las autoridades iraníes reportaron explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz, así como al menos 15 heridos en diferentes ataques.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/guerra-iran-kwait-muestra-bombardeo-a-aeropuerto-efe-9a744452.jpg Captura de un video difundido por Kuwait que muestra que muestra el impacto de un dron israelí en su principal aeropuerto el pasado jueves 4 de junio. (EFE)

Ataques de EE. UU. e Irán

La tensión aumentó ayer después de que EE. UU. bombardeara nuevamente territorio iraní en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes cerca del estrecho de Ormuz.

La aeronave cayó frente a las costas de Omán y sus dos ocupantes fueron rescatados con vida por fuerzas estadounidenses. Trump había advertido previamente que respondería al incidente.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el martes que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidenteTrump, en respuesta al derribo del helicóptero.

Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

El Centcom aseguró que la operación constituyó una respuesta "proporcional" a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región, y afirmó que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní informó que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin, en respuesta a los lanzados por Estados Unidos.

En un comunicado que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que el objetivo de su ofensiva fue la Quinta Flota de los Estados Unidos.

??BREAKING:



Reports of a new wave of Iranian attacks targeting U.S. and Israeli military positions across the region. pic.twitter.com/XIebhIz76m — Iran Defence News (@FenrirWulf_x) June 9, 2026

La Guardia iraní señaló en su comunicado que los ataques estadounidenses dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik, en el sureste de la nación persa y cercana al estrecho de Ormuz.

Teherán advirtió de una "respuesta más severa" si continuaba lo que describieron como "agresión" estadounidense.

Una paz lejana

A pesar de que Trump afirmó ayer que todavía podría alcanzarse un acuerdo con Irán en "dos o tres días", los acontecimientos de las últimas jornadas muestran un escenario cada vez más volátil.

A 100 días del inicio de la guerra, los ataques continúan, las amenazas se multiplican y la participación cada vez más activa de EE. UU. aumenta el riesgo de una confrontación regional de mayor alcance.

El tránsito del crudo aumenta El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 3.4 % ayer, hasta 88.2 dólares el barril, después de que el Gobierno de Trump anunciara que el tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz está aumentando pese al bloqueo de Irán y el cerco de Estados Unidos. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 3.10 dólares respecto al cierre anterior. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, subrayó progresos en la vía, que antes del inicio de las hostilidades era clave para una quinta parte del petróleo mundial, aunque advirtió de que la normalización completa de los flujos comerciales requerirá periodos mayores.