Irán asegura haber impedido el paso de un petrolero que pretendía cruzar Ormuz "sin autorización"

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber impedido este jueves el paso de un petrolero que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz "sin autorización", tras anunciar horas antes el "cierre" del estratégico enclave como respuesta a la oleada de ataques lanzada por Estados Unidos contra diversos puntos del sur de la República Islámica.

Así lo han confirmado fuentes de la fuerza castrense en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní, IRIB, que señalan que la embarcación declarada como "infractora del tráfico marítimo" en Ormuz se trata de un petrolero.

Al hilo, esa misma fuente ha agregado que las explosiones escuchadas poco antes en el condado de Sirik, situado en la provincia de Hormozgán (sur), estaban relacionadas con el enfrentamiento contra esa embarcación a la cual se ha referido como "barco pirata" que trataba de atravesar el estrecho de Ormuz.

Finalmente, tras remarcar que la Armada de la Guardia Revolucionaria está vigilando y patrullando esa zona en aras de hacer cumplir el referido "cierre", la fuerza iraní ha advertido que actuará "con severidad" contra cualquier embarcación que intente atravesar Ormuz.

Cierre del estrecho de Ormuz

El anuncio del "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones" lo efectuó en la madrugada de este jueves el Cuartel General de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, advirtiendo que "cualquier barco" que intentara "atravesar" ese paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán sería "objeto de ataques".

Del mismo modo, la propia Guardia Revolucionaria matizó que esta decisión se mantendría "hasta nuevo aviso", arguyendo que la misma se había visto motivada por las "repetidas violaciones" del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán el pasado mes de abril, por parte de Washington.