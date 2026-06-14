Putin y Trump acercan posiciones mientras Oriente Medio enfrenta una nueva escalada

El presidente estadounidense Trump se reunió con el presidente ruso Putin en Alaska en agosto de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este domingo su respaldo a los esfuerzos diplomáticos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo con Irán, en una conversación telefónica de 55 minutos que coincidió con una jornada de alta tensión en Oriente Medio.

Según informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin llamó a Trump para felicitarlo por su 80 cumpleaños, aunque el diálogo fue más allá del intercambio de cortesías y abordó la situación internacional, los posibles contactos entre representantes de ambos países y la proximidad de un eventual entendimiento entre Washington y Teherán.

Mientras Moscú destacaba las perspectivas de un acuerdo, Trump criticó públicamente el ataque israelí lanzado este domingo contra los suburbios del sur de Beirut, un bastión del grupo chií Hizbulá. El mandatario estadounidense afirmó en su red Truth Social que la ofensiva "no debería haber ocurrido", especialmente en un momento en que, según dijo, las partes están cerca de concretar un pacto que podría abrir una nueva etapa para la región.

El ataque dejó al menos tres muertos y seis heridos, de acuerdo con la Defensa Civil libanesa. La operación militar se produjo después de que Israel denunciara el lanzamiento de tres proyectiles desde territorio libanés hacia comunidades cercanas a la frontera y ordenara evacuaciones en el sur del país.

Trump pide moderación a Israel

Trump sostuvo que Israel tiene derecho a defenderse, pero consideró que el incidente al que respondió era de escasa magnitud y pidió moderación para no poner en riesgo las negociaciones. "Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano", escribió el presidente estadounidense.

El posible pacto entre Estados Unidos e Irán busca poner fin al conflicto y permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo. Sin embargo, el proceso también enfrenta obstáculos políticos.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que resulta "imposible hablar de seguir adelante" con Estados Unidos si Washington no cumple sus compromisos relacionados con el Líbano, en una declaración difundida a través de la red social X.

La coincidencia entre el respaldo expresado por Putin y el llamado de Trump a evitar una mayor escalada refleja la importancia que las principales potencias atribuyen a unas negociaciones cuyo desenlace podría redefinir el panorama político y de seguridad en Oriente Medio.