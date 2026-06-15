Irán dice sentir una "profunda desconfianza" hacia EE.UU. pese al acuerdo

Estados Unidos e Irán acordaron un acuerdo de paz y un fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, dijo el mediador Pakistán, señalando el aparente fin de más de tres meses de guerra en Oriente Medio. ( AFP )

El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores afirmó este lunes que Irán aún siente una "profunda desconfianza" hacia Estados Unidos, pese a que haya previsto firmar el viernes con Washington un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Desgraciadamente, hay que reconocer que la profunda desconfianza hacia Estados Unidos es consecuencia de un largo historial de fechorías de los dirigentes estadounidenses", declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa semanal.

Los estadounidenses "todavía tienen mucho que hacer antes de ganarse la confianza de los iraníes", agregó, y consideró que el acuerdo que en principio se rubricará el viernes solo es "una etapa para reducir las tensiones y poner fin a la guerra", desencadenada por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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Washington y Teherán anunciaron este lunes haber alcanzado un acuerdo para poner fin inmediatamente a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido Líbano, y una ceremonia de firma el viernes en Ginebra.

Reacciones y condiciones de Irán tras el acuerdo

Según Baqai, Estados Unidos se "comprometió" a desbloquear "activos iraníes" congelados en el extranjero y a indemnizar a Irán por los daños causados durante el conflicto.

"Estados Unidos debe cumplir sus compromisos. Debe asegurarse de que el régimen sionista respeta igualmente los suyos respecto a Líbano", señaló el portavoz, quien matizó no obstante que su país no "confía ni en Israel ni en Estados Unidos".

Aunque el contenido del acuerdo no se ha divulgado, Irán indicó que las negociaciones deben comenzar como máximo dentro de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en cuestiones espinosas como su programa nuclear o las sanciones contra su economía.