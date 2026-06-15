Trump afirma que los buques "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz

Imagen satelital del tránsito por el estrecho de Ormuz, este lunes. ( MARINETRAFFIC.COM )

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los barcos comerciales "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

"Están transitando por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada", escribió, aparentemente en referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.

Ayuda secreta previa de EE.UU.

Trump dijo la semana pasada que el ejército estadounidense había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar el estrecho de Ormuz desde mayo.

"¡También hay otras zonas de tránsito!!!", publicó el lunes, sin dar más detalles.

El peaje, un tema pendiente

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.