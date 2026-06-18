Memorial del Festival Nova: un lugar con rostros sonrientes con una historia de horror detrás

Israel. A pesar de la masacre humana que ocurrió en la zona hace años, en el lugar se siente tranquilidad mientras se camina entre las fotografías de las víctimas. La sensación, quizás, se deba a la alegría y sueños que tenían aquellos jóvenes que estaban en el lugar disfrutando de la música y que fueron brutalmente asesinados cuando apenas comenzaban a vivir.

La brisa de los árboles mueble algunos objetos colocados cuidadamosamente en el lugar para recorcar a aquellos que acudieron a disfrutar de un festival de música eletrónica y fueron masacrados.

Se trata del terreno donde se efectuó el Festival Nova o Supernova Sukkot Gathering, en el sur de Israel, y donde decenas de terroristas del grupo Hamás y otras facciones palestinas mataron a 378 jóvenes en la mañana del 7 de octubre de 2023, además de las otras ejecuciones perpetradas en el país, en lo que ha sido llamado el peor ataque armado en más de 50 años. La incursión dejó, además, heridos y personas secuestradas, quienes, posteriormente, fueron sometidas a torturas y violencia sexual, de acuerdo a testimonios de sobrevivientes.

El lugar se ha convertido en un espacio o memorial para rendir tributo a las personas que murieron ahí. Además de sus fotografías, algunos de los objetos que estaban en la zona al aire libre han sido convertidos en lugar de peregrinaje. Es el caso del furgón de basura, donde se refugiaron muchas víctimas huyendo al ataque; el bar que expandía las bebidas esa noche de música electrónica que se tornó en una encerrona, de la cual cientos no pudieron escapar y perdieron sus vidas.

Insert Videos mostrados luego del ataque, muestran a hombres y mujeres capturados por los militares que están heridos, semi-vestidos y algunos descalzos. Son golpeados violentamente mientras los montan en los vehículos sin importar la gravedad de sus heridas.

También muestran, algunas que están heridas de gravedad, que son maltratadas, así como los atacantes ultiman a las personas sin mediar palabras a medida que se las encontraban en las vías o cuando penetraban a sus viviendas o lugares de refugios, donde lanzaban bombas para obligarlos a salir, y cuando lo hacían las ejecutaban.

El lugar del ataque cerca del kibutz Re'im. Exactamente a 500 metros al este de la Ruta 232 y aproximadamente a 5 kilómetros al este de la frontera con la Franja de Gaza.

Comienzo de la pesadilla

Para el ataque, los terroristas -que ultimaban a tiros a todo el que encontraban a su paso- cercaron la zona y cerraron la principal vía de acceso, al percatarse de la cantidad de personas que estaba en el lugar. Pero antes de eso, decenas de misiles fueron lanzados sobre el cielo de Israel, lo que hizo sonar las alarmas para que la población se resguarda en los refugios habilitados para esas situaciones. Los que estaban en el festival no pudieron hacerlo y, desesperados y sin entender bien lo que pasaba, comenzaron a salir corriendo a pie y en vehículos, lo que provocó un gran atasco, situación aprovechada por los terroristas.

La masacre va a cumplir 3 años y la zona se ha convertido en un santuario en el cual familiares y amigos de las víctimas han colocado sus fotografías, mensajes y objetos amados entre árboles y flores anémonas rojas. Son imágenes que muestran a los aniquilados cuando estaban vivos. Sus rostros tienen grandes sonrisas y expresiones de ganas de vivir. También, las imágenes lo muestran realizando actividades cotidianas y placenteras. Es un lugar para recordar un hecho triste, pero que está vivo.

El lugar también se convierte en un duro recuerdo de un brutal ataque contra jóvenes que disfrutaban de un festival musical al aire libre y que dio comienzo, junto a los otros ataques ejecutados el mismo día en el sur del país, a la actual guerra entre Israel y el grupo Hamás. Rompió la tregua suscrita y ha provocado miles de muertos, entre civiles y militares, hasta ahora.

"Cazando" personas

Eran poco más de la 6:30 de la mañana. Había amanecido y los presentes fueron cercados y atacados por militares a bordo de motocicletas, vehículos y a pie. Eran ultimados a tiros sin mediar palabras. Los que huían a los bosques eran perseguidos en una especie de "cacería" hasta que eran alcanzados y aniquilados. Otros se colocaban detrás de vehículos o entraban a ellos y hasta ahí llegaban los disparos para cegarles la vida. Mientras huían del lugar, cientos lograron salvar sus vidas, 378 no tuvieron esa suerte.

El furgón de la muerte

A muchos no les valió correr desesperadamente, esconderse en la hierba, árboles, dentro de vehículos y, hasta, contenedores de basura. No importó nada que hicieron, los tiros despiadados acabaron con sus vidas y sus sueños. En esa carrera desesperada, algunos llamaron a padres y parientes y les comunicaron lo que estaba pasando y, lo más triste, que iban a morir, tal como sucedió.

En esa lucha de sobrevivencia, un grupo de jóvenes entró en un contenedor gigante de basura y se trancó en él. Era de acero, pero eso no impidió que unos militares penetrara a él por la parte superior. Ahí había una joven que estaba con su hermana y antes de ser masacrada le escribió a su padre y le dijo que estaban siendo atacados por terroristas. Fue su primer mensaje. En otro texto le dijo desespera que los iban a matar a todos. Luego le manifestó sabía que iba a morir ahí. Así fue. Su hermana se salvó porque se colocó debajo de su cadáver y fingió estar muerta. Esa joven se llama xxxx y fotografías de su rostro y los textos telefónicos que escribió a su padre están en el furgón, al igual que los de otras personas que también escribieron a sus parientes.

Ahí también, en la parte de abajo, está colocada, bajo un material transparente para que pueda apreciarse, parte de la basura que había en el furgón. Debajo de esas fundas, muchos se escondieron de las balas. El furgón fue habilitado para convertirlo en una pieza de exhibición del lugar en que muchos perdieron la vida y otros la salvaron, al esconderse debajo de fundas llenas de basura. Cuando se visita el memorial es una de las primeras paradas que se hace. Está ubicado a la derecha y en sus paredes están las fotografías de todos los jóvenes que murieron dentro de él.

En el lugar también hubo personas altruistas que se convirtieron en héroes al salvar la vida de varias personas sacándolas del lugar en grupo de cuatro y cinco en su vehículo. Realizó tres viajes llevando gentes del lugar y en el ultimó los miembros de Hamás lo mataron. Se trata de Ben Simoni, quien escuchó los disparos al pasar por la zona en su vehículo. Al darse cuenta de la situación, se dirigió a la zona y empezó a llevarse peronas en grupo de cuatro y cinco. Acudió al lugar varias veces mientras sus padres le suplicaban que no volviera. Fue ultimado en el último trayecto que hizo. Hoy 13 jóvenes tienen una segunda oportunidad de vivir por su sacrificio. La fotografía suya colocada en el memorial denota paz y alegría. Donde está es uno de los más visitado.

La historia de una sobreviviente