Ocho países de mayoría musulmana culpan a Israel por incendios en mezquitas de Cisjordania

Soldados israelíes observan mientras mujeres palestinas contemplan cómo excavadoras israelíes demuelen una vivienda palestina, que las autoridades israelíes afirman fue construida sin permiso, en la aldea de Ar-Rifaiyya, al sur de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania palestina ocupada por Israel, el 17 de junio de 2026. ( AFP )

Ocho países de mayoría musulmana responsabilizaron este jueves a Israel por ataques incendiarios contra dos mezquitas de Cisjordania, que según funcionarios palestinos fueron iniciados por colonos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía fustigaron "la continuada y creciente violencia de los colonos [israelíes] contra los palestinos en Cisjordania ocupada", en relación a las mezquitas incendiadas el miércoles.

"Los ministros responsabilizan a Israel -como potencia ocupante- de estos ataques", señalaron en una declaración conjunta.

Un grupo de colonos israelíes prendió fuego a mezquitas en las aldeas cisjordanas de Jiljiliya, al norte de Ramala, y la vecina Mazari an-Nubani, según reportaron sus alcaldes, mientras periodistas de la AFP presentes en uno de los lugares vieron muros chamuscados y grafitis.

El ejército israelí confirmó el incendio y los grafitis en las mezquitas, pero no identificó a los autores.

Pintadas en hebreo

Los periodistas de la AFP que visitaron una de las mezquitas incendiadas vieron grafitis pintados en las paredes en hebreo.

Algunos decían "venganza" y "Hola, de parte de la Juventud de las Colinas".

La Juventud de las Colinas es un grupo de israelíes en Cisjordania acusado de ejercer violencia contra palestinos a los que buscan desalojar de zonas que quieren ocupar.

Los incidentes se produjeron en un período de aumento de los ataques de colonos contra comunidades palestinas en la Cisjordania ocupada por Israel desde el inicio de la guerra de Gaza en 2023.