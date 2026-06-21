Delegación iraní abandona el lugar de las conversaciones con EE. UU. en Suiza (medio estatal)

Cada día surgen obstáculos para poner fin a la guerra. ( FUENTE EXTERNA )

La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se estaban llevando a cabo las conversaciones con Estados Unidos, en Suiza, tras considerar "insultante" un mensaje publicado en redes sociales por el presidente estadounidense Donald Trump, según la agencia estatal IRNA.

"La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones", indicó IRNA, que precisó que las conversaciones, que se llevaron a cabo con la mediación de Pakistán y Catar, habían "entrado en una fase difícil después de 80 minutos de discusiones y una interrupción, a raíz de la publicación de un mensaje insultante del presidente de Estados Unidos".

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si el país no impide que sus aliados del movimiento islamista Hezbolá "causen problemas" en Líbano.

Otra versión

La delegación iraní enviada a Suiza para negociar con Estados Unidos y con mediadores un acuerdo destinado a poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio "continúa comprometida" con las conversaciones, indicó el domingo por la noche a la AFP un diplomático cercano a las negociaciones.

"La delegación iraní continúa comprometida con las conversaciones y no ha comunicado a los mediadores ninguna intención de marcharse", señaló la fuente, que pidió el anonimato.

Medios iraníes informaron previamente que los negociadores de la república islámica habían abandonado el edificio donde se celebraban las conversaciones.