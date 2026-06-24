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Israel dice haber atacado a dos miembros de Hizbulá en el sur de Líbano

El ataque se produjo al tiempo que Israel y Líbano iniciaron en Washington una quinta sesión de negociaciones directas

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    Israel dice haber atacado a dos miembros de Hizbulá en el sur de Líbano
    Un vehículo de las Naciones Unidas (C, abajo) maniobra entre calles dañadas y edificios derrumbados en la aldea libanesa de Meiss El Jabal, vista desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel en medio de un alto el fuego entre Israel y Hizbulá (Líbano). (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

    El ejército israelí dijo este miércoles haber atacado a dos miembros del movimiento proiraní Hizbulá en el sur de Líbano, que según aseveró eran una amenaza para las tropas desplegadas en la zona.

    • El ejército atacó a "dos terroristas armados de Hezbolá" en la zona de Ali Al Taher, "que eran una amenaza inmediata", indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

    "Tras esa identificación, el ejército del aire israelí y soldados efectuaron un ataque contra los terroristas, para eliminar la amenaza", explicitó el comunicado.

    Quinta ronda de negociaciones

    El ataque se produjo al tiempo que Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, iniciaron el martes en Washington una quinta sesión de negociaciones directas, a las que se opone Hizbulá.

    El acuerdo marco cerrado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra regional prevé el apaciguamiento del frente libanés, y antes de eso, Israel y Hizbulá ya estaban en teoría sujetos desde abril a una tregua. Pese a todo, las hostilidades han continuado.

    El martes, el ejército israelí, que ocupa una parte del sur de Líbano, ya disparó en dos incidentes distintos contra grupos de personas que presentó como "terroristas", y que causaron dos muertos según las autoridades libanesas.

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