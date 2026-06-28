Irán ataca Kuwait y Baréin tras los bombardeos de EE.UU. en su territorio

El flujo de buques de carga de diferentes países por el estrecho de Ormuz vuelve a estar en peligro. ( FUENTE EXTERNA )

Irán bombardeó Kuwait y Baréin este domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que pone en vilo las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Ambos países se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, acordado en un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, en relación con el control del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán durante la guerra que Israel y Estados Unidos le declararon el 28 de febrero.

El estrecho reabrió el 17 de junio pero Irán solo autoriza el uso de un corredor de paso, bordeando sus costas, y amenaza con atacar a cualquier barco que no acate esta condición.

El sábado, la fuerza aérea estadounidense atacó diez objetivos, incluyendo "instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", precisó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en respuesta al ataque efectuado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que pasaba por el estrecho.

Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que habían lanzado misiles y drones hacia Kuwait y Baréin en respuesta.

Según los guardianes, destruyeron "ocho infraestructuras importantes del ejercito estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin".

Por su parte, el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, condenó "enérgicamente" los ataques "contra varias instalaciones de supervisión y vigilancia en la costa sur" y expresó la "determinación" de Teherán "de defender la soberanía nacional" del país.

Kuwait denunció "la recurrencia de la cruel agresión de Irán" y señaló que esta "compromete" los intentos de poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En Baréin, donde las sirenas de alerta resonaron dos veces por la noche, el ejército indicó que había "interceptado y destruido varios proyectiles utilizados en estos ataques traicioneros iraníes".

Estados Unidos ya había bombardeado a Irán el viernes por primera vez desde la firma del protocolo de acuerdo, que dio pie a un periodo de negociaciones de 60 días de cara a alcanzar una paz duradera.

Ese bombardeo también se debió, según el ejército estadounidense, a otro ataque contra un buque comercial que navegaba por el estrecho.

"Mayor firmeza"

Los Guardianes de la Revolución subrayaron el domingo que se "tomaron medidas" para controlar el tráfico en el estrecho. "A partir de ahora, los buques infractores serán tratados con mayor firmeza", avisaron.

Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Irán ha "violado, UNA VEZ MÁS el acuerdo de alto al fuego", denunció el sábado el presidente Donald Trump en su red Truth Social.

"Es muy probable (...) que algún día (...) nos veamos obligados a completar mediante la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más", agregó.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, llegó este domingo a Bagdad, desde donde advirtió que si se cuestiona el control de Teherán en el estrecho, esto solo "aumentará las tensiones" la región y acarreará "retrasos" en su reapertura.

"Insto a todas las partes a no inmiscuirse en la gestión del estrecho (...) y a no dejar que el memorando de acuerdo se desvíe de su trayectoria", agregó.

Asimismo, reclamó la creación de un marco de seguridad con los países del Golfo.

Ataques en Líbano

En el otro frente de la guerra, en Líbano, Israel continuó bombardeando el sur, pese a un acuerdo marco firmado el viernes en Washington por ambos países, pensado para instaurar una "paz duradera".

La agencia pública libanesa NNA informó este domingo un nuevo bombardeo en el sur, un día después de que otros ataques israelíes dejaran un muerto, según el Ministerio libanés de Salud.

El líder del movimiento proiraní Hezbolá, Naim Qasem, denunció el acuerdo marco como un "grave error", lo calificó de "humillante, vergonzoso" y acusó a las autoridades libanesas de "legitimar [con él] la continuación de la ocupación" israelí.

El diputado de la formación chiita Hassan Fadlallah declaró el domingo que el acuerdo marco firmado el viernes por Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos "no se aplicará", advirtiendo del riesgo de un "conflicto interno".

Sin embargo, el presidente libanés, Joseph Aoun, habló el sábado con Donald Trump y le aseguró que el Estado libanés "asumiría sus responsabilidades" en la implementación del acuerdo, que condiciona una retirada israelí del país al desarme de Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán.