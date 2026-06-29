Irán anuncia que "delegación de expertos" viajará a Catar esta semana

El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que Irán solicitó una reunión bilateral. Aunque voceros iraníes lo negaron, horas después anunciaron que habrá un encuentro. ( EFE )

Irán anunció este lunes que una delegación de expertos viajará a Doha esta semana para negociaciones sobre la implementación del memorando de entendimiento firmado este mes con Estados Unidos.

"Una delegación de expertos de la República Islámica de Irán viajará a Doha a finales de esta semana" para discutir la implementación de las cláusulas del memorando, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero precisó que todavía no están en la etapa de negociación de un acuerdo definitivo y que en los próximos días su país no sostendrá "ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel".

Teherán acepta versión que negó antes

En horas de la mañana de este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán solicitó una reunión bilateral que, según afirmó, se celebrará este martes en Doha, Catar. Sin embargo, pocas horas antes, el Gobierno iraní había desmentido que estuviera prevista una nueva ronda de conversaciones técnicas con Washington.

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Catar, junto con Pakistán, actúa como mediador en las negociaciones entre ambos países para implementar el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, citado por la televisión estatal, aseguró que "no se ha programado ninguna reunión técnica de los grupos de trabajo para esta semana" y calificó de "incorrecta" la información difundida por medios estadounidenses.

No obstante, varias horas después Irán confirmó la reunión en Doha.

Enviados de Estados Unidos

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

"El enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha esta semana para celebrar reuniones de alto nivel mientras continuamos debatiendo el memorando de entendimiento", declaró Leavitt a la cadena Fox.