Erdogan reclama la inclusión de Turquía en las estructuras de defensa europeas

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó que Turquía sea incluida en las estructuras de defensa europeas y que se levanten las restricciones impuestas a su industria. ( EFE/ARCHIVO )

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó este lunes que Turquía sea incluida en las estructuras de defensa europeas y que se levanten las restricciones impuestas a su industria, antes de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Ankara el 7 y 8 de julio.

Programa SAFE

El jefe de Estado aludió sobre todo al programa SAFE de la Unión Europea, del que Turquía fue excluida y que permite a la Comisión Europea recabar y distribuir fondos para apoyar las capacidades de defensa de los Estados miembros, tanto a nivel industrial como tecnológico.

"Si queremos superar los desafíos a los que estamos enfrentados, debemos repartir la carga de forma justa y equitativa entre nuestros aliados, eliminando los obstáculos al comercio de la industria de defensa", declaró el presidente turco durante un discurso de apertura de la cumbre parlamentaria de la OTAN en Estambul.

También insistió en que Ankara debería participar "en las iniciativas de defensa y de seguridad en el continente".

Turquía posee el segundo ejército más grande de la OTAN en cuanto a efectivos y su industria de defensa, que está en fuerte crecimiento, ocupa el 11º puesto a escala mundial.