Trump afirma que Irán pidió una reunión en Doha; Teherán lo desmiente

El secretario de Estado Marco Rubio visitó Catar la semana pasada y prometió no socavar la seguridad de sus aliados del Golfo en negociaciones con Irán. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán solicitó una reunión bilateral que, según dijo, se celebrará este martes en Doha, Catar. Sin embargo, pocas horas antes, el Gobierno iraní había desmentido que estuviera prevista una nueva ronda de conversaciones técnicas con Washington.

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Catar, junto con Pakistán, actúa como mediador en las negociaciones entre ambos países para implementar el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

No obstante, desde Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó esas versiones. El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, citado por la televisión estatal, aseguró que "no se ha programado ninguna reunión técnica de los grupos de trabajo para esta semana" y calificó de "incorrecta" la información difundida por medios estadounidenses.

El desmentido iraní contradice directamente las declaraciones de Trump y mantiene la incertidumbre sobre el estado de los contactos diplomáticos entre ambos gobiernos, que buscan concretar los mecanismos para aplicar el acuerdo alcanzado tras el conflicto regional.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha ofrecido detalles adicionales que permitan aclarar si existe una reunión prevista en Doha o si se trata de conversaciones aún en fase de negociación.

Anuncios de corta duración

Estados Unidos e Irán suspenderán los recientes ataques mutuos, que marcaron una reanudación de las hostilidades después de la firma de su memorándum de entendimiento, anunció el domingo un funcionario estadounidense.

En días recientes, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el cese al fuego, en medio de tensiones renovadas luego de la firma del memorándum el 17 de junio.

"Las conversaciones técnicas están programadas para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento", dijo el funcionario estadounidense a la AFP en un correo electrónico. "Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente" por el estrecho de Ormuz.