Sindicatos y armadores seguirán considerando el estrecho de Ormuz como zona de guerra

Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz. ( AFP )

Los sindicatos y los empleadores del sector marítimo seguirán considerando el estrecho de Ormuz como zona de guerra, clasificación que mantiene el pago de un salario doble para los marinos que acepten navegar por esa zona, según un comunicado conjunto publicado el miércoles.

Los marinos cubiertos por este convenio colectivo y que trabajen en buques que operen en estas zonas tienen derecho a negarse a navegar por ellas y a solicitar su repatriación a cargo del armador.

"Esta decisión reconoce el riesgo persistente y significativo para la vida humana, así como la rápida evolución de la situación en la zona", señala el comunicado de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y del Joint Negotiating Group (JNG), que representa a los empleadores de la industria del transporte marítimo.

La decisión se mantiene pese a una frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, durante la cual, no obstante, dos buques fueron atacados.

Este estatus, vigente al menos hasta el 9 de julio, solo se aplica a los buques pertenecientes a compañías firmantes de los convenios colectivos del International Bargaining Forum (IBF), que representan alrededor de 15,000 buques en todo el mundo, según IBF.

Zona de operaciones de guerra

El estrecho de Ormuz fue clasificado por primera vez como zona de operaciones de guerra por IBF el 5 de marzo, cuatro días después del primer ataque contra buques que intentaban atravesarlo.

Los barcos mercantes se vieron gravemente afectados por el conflicto en Oriente Medio desde el 1 de marzo, cuando Irán cerró este paso estratégico en represalia por ataques estadounidenses e israelíes.

Al menos 14 marinos murieron y más de 40 buques fueron atacados desde el inicio del conflicto. Los ataques más recientes fueron el 25 y 27 de junio, lo que llevó a la Organización Marítima Internacional (OMI) a suspender un plan, de corta duración, destinado a evacuar a los 11,000 marinos atrapados en el Golfo.