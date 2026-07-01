Irán afirma que concluyeron conversaciones en Catar para implementación de protocolo con EE. UU.

Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr en Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció este miércoles la "conclusión" de las conversaciones celebradas en Catar sobre la aplicación del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informaron los medios estatales.

Canal de comunicación

Los participantes acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, citando a Gharibabadi.