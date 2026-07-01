Irán afirma que concluyeron conversaciones en Catar para implementación de protocolo con EE. UU.
El encuentro fue dedicado a la aplicación del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio
El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció este miércoles la "conclusión" de las conversaciones celebradas en Catar sobre la aplicación del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informaron los medios estatales.
Canal de comunicación
- Los participantes acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, citando a Gharibabadi.