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Irán afirma que concluyeron conversaciones en Catar para implementación de protocolo con EE. UU.

El encuentro fue dedicado a la aplicación del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio

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    Irán afirma que concluyeron conversaciones en Catar para implementación de protocolo con EE. UU.
    Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr en Teherán, Irán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

    El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció este miércoles la "conclusión" de las conversaciones celebradas en Catar sobre la aplicación del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informaron los medios estatales.

    Canal de comunicación

    • Los participantes acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, citando a Gharibabadi.
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