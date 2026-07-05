Netanyahu dice que algunas aldeas cristianas en Líbano pidieron ser "anexadas" por Israel

Un vehículo militar israelí realiza maniobras en el lado libanés de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, en medio de un alto el fuego entre Israel y Líbano. ( EFE )

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en una entrevista al canal Fox News que algunas aldeas cristianas de Líbano pidieron ser "anexadas" por Israel para ser protegidas de los combatientes del movimiento islamista Hezbolá.

"Algunas aldeas cristianas del Líbano pidieron incluso ser anexadas a Israel, porque las protegemos contra Hezbolá, contra los fanáticos de Hezbolá que quieren matarlas, y hacemos lo mismo con los cristianos de todo el mundo", declaró Netanyahu.

Israel ocupa actualmente una franja del sur de Líbano desde que el país fue arrastrado al conflicto en Oriente Medio el 2 de marzo cuando el movimiento libanés Hezbolá lanzó misiles contra territorio israelí para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre en el sur del Líbano.

Netanyahu dice que Israel está unido

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió este domingo la consolidación de un Jerusalén que "ya no estará dividido" y afirmó que su desarrollo forma parte de la protección de la ciudad "bajo soberanía israelí", en unas declaraciones realizadas durante el acto de colocación de la primera piedra del Centro de Patrimonio de Atarot, en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel desde 1967.

"En este caso, me refiero al norte de Jerusalén, como un área de enorme importancia para el desarrollo de la capital: el desarrollo de nuestra capital, un Jerusalén unido que ya no estará dividido", dijo el mandatario durante el evento según un comunicado publicado por su oficina.

"¡Nuestro Gobierno está protegiendo Jerusalén bajo soberanía israelí con todas sus fuerzas!", añadió Netanyahu.

El grupo islamista Hamás condenó el evento en un comunicado, afirmando que constituye "una peligrosa escalada que forma parte de los intentos de judaizar la ciudad transformando el histórico emplazamiento del aeropuerto palestino en un lugar de asentamiento colonial, con el objetivo de imponer una nueva realidad de judaización sobre el terreno".

Dicho proyecto se enmarca en las conmemoraciones del 50 aniversario de la Operación Entebbe (1976), una misión de rescate en la que fuerzas especiales israelíes liberaron a rehenes secuestrados en el aeropuerto de Entebbe (Uganda), y estará dedicado, según el comunicado, a la "memoria histórica" del lugar.