Líbano anuncia que una delegación de EE.UU. supervisará inicio de retirada israelí

Esta fotografía difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Líbano muestra al presidente libanés, Joseph Aoun (i), recibiendo al embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michael Issa, en el Palacio Presidencial de Baabda, al este de Beirut, el 9 de julio de 2026. Se esperaba que una delegación estadounidense llegara próximamente al Líbano para supervisar la implementación de la retirada de Israel de las "zonas piloto" en el sur del país, informó la Presidencia libanesa el 9 de julio, citando al embajador de Estados Unidos. ( AFP )

El embajador de Estados Unidos en Líbano anunció este jueves al presidente libanés la próxima llegada de una delegación estadounidense que supervisará el inicio de la retirada israelí de "zonas piloto" en el sur, según la presidencia libanesa.

El acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington prevé la retirada israelí de parte del sur de Líbano y el despliegue del ejército libanés, a cambio del desarme del grupo proiraní Hezbolá.

El gobierno de Beirut exige la retirada del ejército israelí antes de participar en una nueva ronda de negociaciones prevista en Roma los días 15 y 16 de julio, según una fuente diplomática citada por la AFP.

El embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa, informó al presidente Joseph Aoun de que una delegación militar estadounidense llegará a Beirut en los próximos días para coordinar la aplicación sobre el terreno de las "zonas piloto", según la presidencia libanesa.

Comienzo de negociación

La fecha de inicio se fijará tras varias reuniones de coordinación.

El embajador estadounidense insistió en la necesidad de evitar "cualquier vacío" durante la retirada de las fuerzas israelíes.

El acuerdo marco no fija un calendario para la retirada israelí del sur, donde Israel mantiene por ahora tropas en una zona que puede extenderse hasta diez kilómetros de su frontera.

El acuerdo fue alcanzado tras cinco rondas de negociaciones entre Líbano e Israel en Washington, un proceso inédito en décadas.

Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra regional en marzo en apoyo a Irán, se opone a las negociaciones directas con Israel y se niega a desarmarse.

"Ninguna cláusula del acuerdo se aplicará", repitió esta semana el líder de Hezbolá, Naim Qasem.