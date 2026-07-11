Estados Unidos quiere que Irán se comprometa a dejar de disparar contra barcos en Ormuz

Conductores iraníes pasan en coche junto a una valla publicitaria del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 9 de julio de 2026. ( EFE )

Estados Unidos exige que Irán declare públicamente que el estrecho de Ormuz está abierto y que se comprometa a cesar los disparos contra buques mercantes, como parte de las negociaciones previstas para el sábado.

Medios estadounidenses citaron a funcionarios anónimos que afirmaron que Teherán había reconocido en privado ante los asesores del presidente Donald Trump que los disparos contra los barcos fueron un error, aunque, según se informa, los iraníes atribuyeron la culpa a un grupo interno disidente.

Trump ha declarado que ambas partes han acordado continuar las conversaciones a pesar de los enfrentamientos de esta semana en el estrecho de Ormuz, que la Casa Blanca consideró una violación del alto el fuego.

En junio, Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo de alto el fuego en el que Irán se comprometía, entre otras cosas, a garantizar el paso seguro de los buques mercantes.

Teherán afirmó que una facción "rebelde" de extremistas estaba intentando sabotear las negociaciones disparando contra los buques mercantes, según informaron altos funcionarios estadounidenses a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Un funcionario declaró a la cadena de televisión: «Los iraníes volvieron a la mesa de negociaciones y dijeron: "Nos equivocamos. Cometimos un error. Sigamos hablando"».

En una rueda de prensa el viernes, funcionarios estadounidenses informaron que, a través de mediadores regionales, se transmitió un mensaje a la cúpula iraní exigiendo que Irán emitiera una declaración en la que declarara abierto el estrecho y que dejara de disparar contra buques mercantes, según varios medios de comunicación.

«O nos dan esa declaración o no obtendremos un buen resultado para ellos», afirmó un funcionario, citado por la agencia de noticias Reuters.

La Casa Blanca también exige que Irán reconozca públicamente que disparar contra los buques fue un error, según informa CBS.

Se espera que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y dos personas con gran participación en las conversaciones sobre Oriente Medio —el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner— lideren las negociaciones, que debían celebrarse en Omán el sábado.

Mientras tanto, una delegación de Qatar viajó a Irán el viernes para mantener conversaciones con el objetivo de reducir las tensiones y facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

Trump escribió en una publicación en Truth Social el viernes por la mañana: «La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones».

"Hemos acordado hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha TERMINADO".

No se reportaron nuevos ataques el viernes tras el estallido de combates en la región del Golfo a principios de esta semana, que constituye el peor intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países firmaron un acuerdo provisional en junio.

La gota que rebosó el vaso

Tres buques fueron alcanzados mientras utilizaban una ruta recomendada por Estados Unidos a través de aguas omaníes. Irán ha afirmado repetidamente que el único paso "seguro" es una ruta separada a través de sus aguas.

El mes pasado se logró un avance general cuando Estados Unidos e Irán acordaron un memorando de entendimiento de 14 puntos, cuyo objetivo era extender el alto el fuego y poner fin al conflicto "en todos los frentes".

Como parte del acuerdo, Irán y Omán deben celebrar conversaciones "para definir la futura administración y los servicios marítimos" en el estrecho con otros estados del Golfo.

Durante el conflicto, Irán intentó afirmar su soberanía sobre el estrecho, incluso mediante la creación de la "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico", que, según afirmó, gestionaría el "paso seguro". permisos".

La agencia de noticias iraní Fars informó que, según el nuevo acuerdo con Estados Unidos, el estrecho sería administrado en última instancia por Irán en coordinación con Omán, incluyendo posibles "tasas de servicio" para los buques que transiten por la vía marítima.