La guerra entre Irán y EE.UU. se recrudece

Una enorme valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de un ataúd, acompañada de la frase "Matamos a Trump", se exhibe en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 15 de julio de 2026. El Ejército estadounidense restableció oficialmente su bloqueo naval contra los puertos iraníes y llevó a cabo un cuarto día consecutivo de ataques dirigidos contra las capacidades militares de Teherán, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló este miércoles con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que deja moribundo el protocolo de acuerdo que debía poner fin a la contienda iniciada en febrero.

Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

"La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes", declaró Trump a Fox News.

La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval, efectivo desde las 20H00 GMT del martes.

Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio, después de unos ataques a barcos en el Golfo atribuidos a Irán, socavan los esfuerzos diplomáticos para hacer valer el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificaba el alto el fuego concluido en abril.

Los ataques son sin precedentes desde la tregua de abril, pero por el momento no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.

Israel, que desató la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, no se unió a los nuevos enfrentamientos.

"Todos los días, me despierto preguntándome si la situación se calmará o empeorará", declaró a la AFP Mustafa Mohamed, un contable sudanés de 39 años que vive en Kuwait, uno de los blancos de Irán.

"Ola de ataques"

La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única planta nuclear de Irán, fue nuevamente atacada por Estados Unidos el miércoles, según la agencia de noticias gubernamental Irna.

En el sureste del país murieron siete militares al ser alcanzados por misiles estadounidenses contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshahr, informó el ejército iraní.

El ejército estadounidense confirmó una nueva "ola de ataques" el miércoles "destinados a debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz".

Más de 30 civiles han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos, según el gobierno iraní.

En respuesta, Teherán ha vuelto a atacar instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania.

Baréin, Kuwait y Jordania fueron blanco de ataques iraníes durante la noche y por la mañana y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, han afirmado haber atacado instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y el centro logístico de Mina Abdulá utilizado por el ejército estadounidense.

En el estrecho de Ormuz el tráfico se ha reducido.

"Graves consecuencias"

Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU se alarmó el martes por las "graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias" del bloqueo de esta "ruta de paso esencial de la que dependen millones de personas" para la comida, los medicamentos y otros productos de primera necesidad.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el estrecho "permanecería cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", y mencionaron el posible cierre "de otras vías de exportación de petróleo y gas" que benefician a Estados Unidos y sus aliados". No las detallaron.

Con la reimposición del bloqueo, Trump quiere presionar al gobierno iraní por sus divergencias sobre el estrecho de Ormuz.

Teherán lleva meses diciendo que quiere cobrar un peaje por el paso por esta vía.

Esta semana Trump sorprendió asegurando que cobraría una tarifa a cambio de proteger Ormuz. Luego se desdijo. Según él se trataría más bien de "acuerdos comerciales e inversiones" con las monarquías del Golfo.