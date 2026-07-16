EE. UU. ataca Irán por quinta noche y Trump mantiene abierta la vía diplomática

Karoline Leavitt, afirmó que la Administración Trump mantiene contactos con las autoridades iraníes y aseguró que el mandatario sigue dispuesto a negociar. ( EFE )

Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron este jueves ataques contra Irán por quinta noche consecutiva, en una nueva ofensiva que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), busca "degradar aún más las capacidades militares iraníes", mientras la Casa Blanca insistió en que el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una solución diplomática con Teherán.

De acuerdo con Centcom, los bombardeos comenzaron a las 18:00 GMT y forman parte de la campaña militar emprendida por Washington para reducir la capacidad de Irán de amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Pese a la continuidad de las operaciones militares, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la Administración Trump mantiene contactos con las autoridades iraníes y aseguró que el mandatario sigue dispuesto a negociar.

"El presidente considera responsables a los iraníes cuando le dan la espalda a los compromisos que han asumido con Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia", declaró Leavitt durante una rueda de prensa.

Un diálogo frágil

La portavoz agregó que Teherán ha manifestado su interés en alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que Washington no permitirá ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz "sin que haya consecuencias".

Las declaraciones se producen un día después de que Trump agradeciera públicamente a Irán por la liberación de un ciudadano estadounidense que permanecía detenido desde diciembre de 2024, un gesto interpretado como una posible señal de acercamiento entre ambos países.

Sin embargo, el escenario sigue siendo altamente volátil. El frágil alto el fuego alcanzado en junio enfrenta crecientes riesgos tras las sucesivas ofensivas estadounidenses, iniciadas después de que varios ataques contra buques en el Golfo, atribuidos por Washington a Irán, desencadenaran una nueva escalada militar el pasado 7 de julio.

Trump también advirtió esta semana que podría ampliar los bombardeos contra infraestructuras estratégicas iraníes, incluidas plantas de energía y puentes, si la república islámica no retoma las negociaciones, en un contexto de máxima tensión que mantiene en vilo a la región.