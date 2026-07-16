Entre amenazas y ataques, la guerra entre Irán y EE.UU. se enquista

Un ataque reciente de Estados Unidos a una zona iraní, en una alegada respuesta a un lanzamiento de misiles de la armada, ordenado desde Teherán. ( EFE )

Estados Unidos bombardeó a Irán y Teherán respondió con represalias contra los países aliados de Washington en el Golfo este jueves, sin perspectivas de que amaine el conflicto en Oriente Medio, pese a los intentos de mediación de Pakistán para reanudar las negociaciones.

"Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos", cuenta a la AFP Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste del país.

"Hubo al menos 11 o 12 explosiones. Tengo la impresión de que mis oídos van a explotar", añade.

Estados Unidos lanzó en las últimas 24 horas nuevas andanadas de bombardeos contra Irán, especialmente este jueves al inicio de la noche sobre la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según medios iraníes.

Irán, por su parte, atacó países de la región aliados de Washington y ambos bandos se amenazan con la misma intensidad que hace meses.

Por el momento las instalaciones petroleras y de gas del Golfo se han librado del fuego iraní, pero Teherán amenaza con reducir a la nada las infraestructuras de Oriente Medio si su infraestructura sufre ataques.

Y es que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes que bombardearán los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no vuelven a la mesa de negociaciones.

Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques contra barcos en el Golfo, atribuidos a Irán.

Desde entonces las hostilidades no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril.

La guerra, desencadenada el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano y ha estremecido la economía mundial.

Pakistán, mediador entre las partes, exhortó este jueves a poner "fin a la violencia y reanudar las discusiones" en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que ahora ha quedado hecho añicos.

También pidió la "vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz".

El pasado fin de semana Irán bloqueó de nuevo esta vía marítima esencial para el tránsito mundial de hidrocarburos y en represalia Estados Unidos restableció el martes el bloqueo a los puertos iraníes.

Hospital evacuado

En el estrecho de Ormuz, el tráfico se ha reducido muy notablemente, con solo trece buques comerciales registrados el martes por la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Los precios del petróleo siguen estancados este jueves después del aumento a principios de semana, con el barril de Brent en torno a los 85 dólares.

El ejército estadounidense afirma haber atacado objetivos militares "utilizados para amenazar a los barcos que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

Pero Irán asegura que el ejército estadounidense también atacó infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Semnan, a 250 km de la capital.

Un hospital de Ahvaz (suroeste) tuvo que ser evacuado tras bombardeos estadounidenses en sus inmediaciones, denuncian las autoridades iraníes que lo califican de "ataque bárbaro".

Igualmente se escucharon explosiones en varias ciudades costeras como Bandar Abbás y Shabahar, así como en la isla de Qeshm, informaron los medios estatales.

"No vivimos, sobrevivimos. Que Dios ponga fin a la guerra, y después a los apuros económicos", suplica Nadin, una profesora de 27 años que vive en la provincia de Sistán Baluchistán, en el sureste.

En Teherán, hasta ahora al margen de los bombardeos, la vida sigue su curso y sus habitantes siguen los últimos acontecimientos sin aparentes signos de inquietud, pese a la activación durante la noche de sistemas de defensa antiaérea en la periferia de la ciudad.

Más de treinta civiles han muerto desde que los enfrentamientos se reanudaron, según el último saldo de las autoridades iraníes, que también comunicaron el deceso de siete militares.

"¿Quién será el próximo?"

Irán replicó apuntando con drones a Baréin, Kuwait y Jordania.

La guerra también se ha extendido a Irak, que condenó un "ataque de drones" cerca del consulado estadounidense en Erbil, en la región del Kurdistán, el primero en la zona desde la tregua de abril.

En Teherán, después de una pancarta con Donald Trump en un ataúd, un gran panel rojo exhibido en un cruce proclama en inglés: "¿Quién será el próximo?" (who is D nexT one?). Las letras D y T, iniciales del nombre del presidente estadounidense, están escritas en mayúscula. La primera de ellas aparece estilizada para representar su famoso mechón rubio.