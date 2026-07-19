EE.UU. lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados

EE.UU. lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldadosAgrega ataque en Kuwait, alertas aéreas en Baréin, evacuación de aeropuerto y puerto en Jordania según EEUU, desmentido de Jordania, y anuncio de barcos interceptados por Irán en Ormuz

Estados Unidos lanzó el domingo una serie de ataques para "castigar" a Irán, después de informar las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la república islámica.

En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de "las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio", señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un "ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad", en la misma provincia meridional de Hormozgán.

Todo ataque estadounidense enfrentará "una respuesta decisiva y devastadora", afirmó el general iraní Ali Abdolahi, citado por la televisión estatal.

En tanto, el ejército iraní anunció el lanzamiento de drones explosivos contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, según la televisión estatal.

Las autoridades del emirato aún no han dado detalles sobre posibles daños, pero el ejército kuwaití declaró que estaba respondiendo a "ataques hostiles con misiles y drones" iraníes.

Poco después, sonaron las sirenas de alerta en Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde el mando castrense dijo que sus defensas aéreas "confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán".

En Jordania, la embajada estadounidense en Amán informó que el aeropuerto internacional y el puerto de la ciudad costera de Aqaba fueron evacuados el domingo por "una amenaza específica y creíble".

Sin embargo, el portavoz del gobierno jordano, Mohammed Momani, aseguró que ambas instalaciones "funcionan con normalidad" y desmintió la existencia de posibles amenazas.

"Lección inolvidable"

El Centcom había anunciado el sábado la muerte de dos militares estadounidenses, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en "ataques con misiles y drones iraníes" el viernes en Jordania.

En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, asciende a 16.

El conflicto, desencadenado ese día por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó el sábado con infligir una "lección inolvidable" a Estados Unidos tras la reanudación de sus ataques contra Irán.

"La violación repetida" del memorándum de entendimiento "ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada", afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio.

Barcos detenidos en Ormuz

Paralelamente a los bombardeos, también se producen incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron el domingo haber detenido a cuatro barcos que intentaban cruzar el paso marítimo sin su autorización.

"Dos de esas embarcaciones sufrieron un accidente y quedaron inmovilizadas, mientras que las otras dos desistieron de continuar su ruta", declaró el ejército ideológico de Irán en un comunicado.

La reapertura de esta vía estratégica por parte de Irán había sido uno de los principales logros del acuerdo destinado a conducir a la paz, pero el tráfico marítimo vuelve a estar prácticamente paralizado.

Casi una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transitaba por este estrecho antes de la guerra.

Con el nuevo bloqueo de Teherán, Washington reimpuso el bloqueo a los puertos de Irán, que había levantado siguiendo el acuerdo marco que debía llevar al fin de la guerra.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que los ataques "continuarían hasta que vuelva la calma a la costa sur y al estrecho de Ormuz".