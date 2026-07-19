Agencia de la ONU llama a "moderación" tras ataque contra central nuclear en construcción en Irán

Esta captura de pantalla, realizada el 19 de julio de 2026 a partir de un video distribuido por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 18 de julio de 2026, muestra a fuerzas estadounidenses lanzando lo que el Ejército afirma son ataques de precisión contra capacidades militares iraníes por octava noche consecutiva. ( AFP )

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llamó este domingo a la "moderación" tras el ataque contra una central nuclear en construcción en Irán, que Teherán atribuyó a un bombardeo de Estados Unidos.

La Organización de Energía Atómica iraní informó este domingo que uno de los ataques lanzados por Estados Unidos tuvo como objetivo la central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país.

Estados Unidos lanzó una andanada de bombardeos tras informar el sábado de la muerte de dos de sus militares en ataques contra Jordania, que ha sido blanco de los ataques iraníes contra países aliados de Washington.

La agencia de la ONU informó en un comunicado en X que la central estaba en una fase muy temprana de su construcción y que en la última visita del organismo no se encontró ningún material nuclear.

Sin riesgo, según OIEA

Este ataque no representa ningún "riesgo", afirmó el organismo internacional con sede en Viena.

El director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, "reiteró su llamado a la moderación" militar en las cercanías de todos los sitios nucleares.

El programa nuclear de Irán es uno de los obstáculos para las negociaciones con Estados Unidos destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Irán niega las acusaciones de querer hacerse con un arma nuclear, pero se mantiene inflexible sobre su derecho a desarrollar la energía atómica con fines civiles como la generación de energía.