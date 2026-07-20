Hamás anuncia la elección de Jalil al Haya como nuevo líder del movimiento palestino

Khalil al-Hayya, alto dirigente de Hamás y principal candidato legislativo del movimiento, sonríe durante una entrevista con la AFP en su oficina en Ciudad de Gaza, el 21 de abril de 2021. El movimiento islamista palestino Hamás anunció el 20 de julio de 2026 que eligió a Khalil al-Hayya, principal negociador del grupo en las conversaciones indirectas con Israel para alcanzar un alto el fuego, como nuevo jefe de su buró político. ( AFP )

El movimiento islamista palestino Hamás anunció el lunes que eligió a Jalil al Haya, su principal negociador en las conversaciones indirectas de alto el fuego con Israel, como nuevo jefe de su comité político.

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Haya como jefe del buró político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya al Sinwar", declaró Hamás en un comunicado.

Sinwar, a quien Israel acusó de ser uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023, fue abatido por fuerzas israelíes en Gaza un año después.

Desde su muerte, Hamás ha estado dirigido por un consejo encabezado por el alto mando Mohamed Darwish.

Nacido en 1960 en Ciudad de Gaza, Al Haya sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha el año pasado, aunque uno de sus hijos murió en el ataque.

Este exlíder de los Hermanos Musulmanes, quien ha forjado su influencia más en los pasillos diplomáticos que en el ámbito militar, es considerado una de las figuras moderadas de Hamás, en cuya fundación participó en 1987.

El perfil del nuevo líder

Alto, de hombros anchos y con una barba blanca cuidadosamente recortada, este sexagenario dirige desde su exilio al movimiento islamista en la Franja de Gaza.

Creció en una familia conservadora y religiosa, estudió en la Universidad Islámica de Gaza, y luego obtuvo una maestría en Jordania y un doctorado en derecho islámico en Sudán.

También pasó tres años en una prisión israelí a finales de la década de 1990 por pertenecer a Hamás, y sobrevivió a otros dos intentos de asesinato, en 2007 y en 2014.

Tras ser elegido diputado en 2006, se convirtió en 2017 en vicepresidente de la dirección política de Hamás para la Franja de Gaza.

Un allegado, miembro de Hamás, dijo a la AFP que Al Haya demuestra "inteligencia y sabiduría" y "serenidad" a la hora de tomar decisiones, además de ser conocido por su temperamento a la vez "conservador y pragmático".

Según precisó, mantiene relaciones "privilegiadas" con la Yihad Islámica y Hezbolá y con países como Catar, Egipto y Argelia e Irán, principal apoyo financiero y militar del movimiento.