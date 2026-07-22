El Líbano trabaja por "una retirada israelí total", afirma su primer ministro

Soldados del ejército libanés entran en Zawtar al-Gharbiya, Líbano, el 21 de julio de 2026. ( EFE )

Líbano trabaja por una "retirada israelí total", afirmó este miércoles el primer ministro Nawaf Salam desde la localidad del sur del país donde su ejército se desplegó el día anterior, en cumplimiento de un acuerdo con Israel.

"Seguiremos movilizando los esfuerzos políticos y diplomáticos para lograr una retirada israelí total del sur", dijo el jefe de gobierno, después de izar una bandera libanesa en Zawtar Al Garbiya.

El establecimiento de tres "zonas piloto" bajo el control de las fuerzas armadas libanesas está comprendido en un marco tripartito firmado en junio por Líbano, Israel y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Este despliegue es la primera prueba de ese acuerdo, cuyo objetivo es lograr la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y el desarme del movimiento proiraní Hezbolá.

Seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado el lunes por la noche que el ejército libanés había comenzado a garantizar la seguridad en Zawtar Al Garbiya y las aldeas de Froun y Srifa.

En medio de esta implementación, el presidente Donald Trump prometió el martes ayudar "mucho" a Líbano, al recibir en la Casa Blanca a su par libanés, Joseph Aoun.

"Necesitamos apoyar a las FAL", dijo Aoun, en referencia a las Fuerzas Armadas Libanesas. "Sin las FAL, todo se derrumbará", añadió sobre la puesta en marcha de lo acordado entre las tres partes.