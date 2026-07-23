EE.UU. amenaza con castigar a Irán tras ataques de rebeldes de Yemen a buques

El buque cazaminas "Fulda" de la Armada alemana zarpa del puerto de Kiel, en el norte de Alemania, el 4 de mayo de 2026, con rumbo al mar Mediterráneo como parte de una operación de predespliegue en preparación para una posible misión en el estrecho de Ormuz. La Armada alemana trasladará "en los próximos días" dos embarcaciones desde la región del mar Rojo hacia el Mediterráneo oriental, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado este jueves. ( AFP )

Irán y Estados Unidos prometieron este jueves intensificar sus ataques, después de que los rebeldes de Yemen, aliados de Teherán, abrieran otro frente con su ofensiva contra buques sauditas en el mar Rojo y los precios del petróleo llegase a de nuevo a sobrepasar los 100 dólares.

El conflicto se extendió al mar Rojo esta semana después de que los rebeldes de Yemen declararan un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y después afirmaran que atacaron dos petroleros sauditas.

El barril de Brent del mar del Norte trepó por encima de los 100 dólares durante la jornada por los temores sobre el tránsito de petróleo por el mar Rojo, una vía alternativa para evitar el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con un "gran castigo militar" a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región en un caos por el control del vital estrecho de Ormuz.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad que la situación en Oriente Medio "está fuera de control". "Una crisis alimenta a otra. Una escalada desencadena la siguiente", declaró.

Jordania y Kuwait aseguraron haber interceptado proyectiles, mientras que el ejército de Irán y sus Guardianes de la Revolución anunciaron haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en ambos países.

"Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país", dijo el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal.

Irán denuncia una actitud "irracional" de EE.UU.

El canciller iraní, Abás Araqchi, denunció este jueves una actitud "irracional" y "dominante" de Estados Unidos, tras 12 días consecutivos de ataques estadounidenses contra territorio iraní.

Los medios estatales iraníes informaron este jueves que un ataque estadounidense mató a dos personas en Shalamcheh, en la frontera de la república islámica con Irak.

También reportaron que dos misiles estadounidenses impactaron en Bushehr, sede de la única planta nuclear civil del país y blanco frecuente de Washington.

Más tarde, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que un misil estadounidense impactó cerca de la ciudad de Suza, en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

En este cruce, los Guardianes iraníes afirmaron este jueves que impidieron el paso a tres petroleros, mientras Washington y Teherán compiten por el control de esta ruta por la que transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra.

Del otro lado de la península de Arabia, los hutíes yemenitas afirmaron que atacaron el miércoles con misiles y drones dos petroleros sauditas en el mar Rojo, el Encelia y el Layla, y concretaron así su amenaza de bloquear a Arabia Saudita en esas aguas que sirven de vía alterna a Ormuz.

Riad confirmó que el Encelia fue alcanzado, sin hacer comentarios sobre el otro petrolero.

Hacia las 14H00 GMT del jueves, 18 buques con materias primas cruzaron el estrecho de Bab el Mandeb - que comunica el mar Rojo con el océano Índico - frente a 26 navíos que surcaron el paso la víspera, según la consultora Kpler.

Omán, un mediador clave en la prolongada guerra entre los hutíes y Arabia Saudita, dijo que estaba trabajando para reanudar las conversaciones entre ambas partes, al tiempo que expresó su "gran preocupación" por la situación en el mar Rojo.